Barbara d’Urso, caos a Pomeriggio 5: scoppia la lite, c’entra Cecchi Paone

Lite tra Alessandro Cecchi Paone e Ivano Michetti: è successo a Pomeriggio 5

Non succedeva da un po’ nel programma di Barbara d’Urso, ma finalmente per il piacere dei suoi spettatori c’è stata una lite alla vecchia maniera tra Alessandro Cecchi Paone e Ivano Michetti. Cos’è successo? Il Cugino di Campagna ha parlato del momento in cui ha rischiato di morire per via di un ictus e che ringrazia ancora ora i medici e la Madonna. Non avesse mai detto quest’ultima cosa! Il divulgatore scientifico lo ha subito interrotto riportando il discorso su una via più razionale. La reazione di Ivano è stata durissima: “Hai finito? Ringrazia Barbara che ti fa lavorare. Imparare a rispettare le persone, cretino!”.

Pomeriggio Cinque, Alessandro Cecchi Paone è una furia con Ivano: “Non bisogna mai dimenticare i medici”

E forse Alessandro Cecchi Paone è rimasto zitto e muto sentendo le parole di Ivano Michetti riguardanti la Madonna che lo avrebbe aiutato a salvarsi dal brutto ictus che lo ha colpito anni fa? No di certo, infatti ci ha subito tenuto a specificare che gli esseri umani possono credere solo in ciò che è verificabile e che qualunque cosa serva a una persona che si trova in grande difficoltà va bene, ma l’importante è non convincere gli altri che esistono cose non verificabili. Inoltre: “Non bisogna mai dimenticare i medici, ok? Ivano non dice mai che è salvo grazie a loro!”.

Barbara d’Urso interviene nella lite: “Ivano, non devi arrabbiarti e non devi urlare!”

Nella lite furiosa a Pomeriggio Cinque è intervenuta ovviamente la padrona di casa Barbara d’Urso, che esulta per gli ascolti, cercando di chetare gli animi piuttosto accesi dei due protagonisti, e aggiungendo di essere d’accordo con Alessandro Cecchi Paone per quanto riguarda il lavoro dei medici ecc, ma specificando che è da rispettare il pensiero e i sentimenti di coloro che credono e pensano di aver visto la Madonna e che sentono il bisogno di spiegarlo agli altri con la speranza di dare un conforto. Prima di questo discorso, però, ha cercato di calmare soprattutto Ivano Michetti, che è apparso piuttosto agitato: “Basta che non ti arrabbi, non urli e non dici parolacce. Devi calmarti”.