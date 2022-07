Alessia Marcuzzi e il figlio Tommaso Inzaghi insieme su Rai2? “Lo spero”

La conduttrice fa una rivelazione: “Nel cast di Boomerissima voglio mio figlio”

Oggi Alessia Marcuzzi ha rilasciato un’interessante intervista a Il Corriere della sera. E ovviamente la presentatrice ha parlato del suo ritorno in Tv su Rai2 alla conduzione del suo nuovo show. In questa occasione ha anche rivelato che vorrebbe tanto nel cast della sua nuova trasmissione suo figlio Tommaso Inzaghi:

“Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui…”

La popolare conduttrice non ha nascosto che spera che il figlio avuto con l’attuale allenatore dell’Inter possa coninvolgere anche i suoi amici, qualora riuscisse a convincerlo a partecipare: “Se viene lui magari si porterà pure i suoi amici…”

Boomerissima, la conduttrice dà qualche anticipazione: “Sarà un varietà”

Ovviamente in tanti si staranno chiedendo come sarà il nuovo programma di Alessia Marcuzzi. E proprio quest’ultima, nell’intervista rilasciata a Il Corriere della sera, ha fugato ogni dubbio in merito asserendo che sarà un varietà in cui verranno toccati tanti argomenti, tra cui la musica, le mode e i fatti di cronaca più rilevanti: “Sarà un varietà che racconta musica, film, sport, oggetti, mode, fatti di cronaca…” La Marcuzzi, che ha da poco firmato un contratto a progetto con la Rai, ha poi rivelato ai lettori del quotidiano che in ogni puntata ci saranno ospiti italiani e internazionali e numerose sfide generazionali:

“Ci saranno ricordi, travestimenti, sfide tra generazioni..Sarà bello vedere come si incrociano le situazioni, i vissuti…”

La popolare presentatrice di origini romane è certa che gli spettatori a casa abbiano tanta voglia di Amarcord. Avrà ragione?

Alessia Marcuzzi spiega com’è nato il suo nuovo programma: “E’ stata una mia idea”

La conduttrice ha poi rivelato a Il Corriere della sera com’è nato il suo programma intitolato Boomerissima. Difatti la donna non ha nascosto che è stata una sua idea che ha portato avanti insieme ai suoi autori di fiducia: “E’ una trasmissione che mi sono cucita addosso, l’ho scritto da sola insieme ai miei autori…” In un secondo momento ha poi contattato Stefano Coletta per proporgli questo programma, sicura che sarebbe stato adatto per il pubblico di Rai2: “Ho bussato alla sua porta e gli ho fatto vedere un disegno dello studio che avevo immaginato e da lì è nato tutto…” E in effetti ha avuto ragione lei, visto che il programma dovrebbe andare in onda in prima serata sul secondo canale nazionale a partire da fine novembre.