Alfonso Signorini: “Disintossichiamoci dalla tv”. Emerge un retroscena

Il direttore di Chi risponde a una critica: “Non ci sono soldi e i programmi nuovi costano”

Interessante spunto regalato dal direttore di Chi Alfonso Signorini. Il giornalista e conduttore del GF Vip è intervenuto sulla sua rivista nel consueto appuntamento con la posta “Le lettere al direttore”. Il presentatore ha risposto come da abitudine alle curiosità dei lettori, che spesso e volentieri riguardano anche il mondo della tv. Il mirino del signor Guido da Torino si è spostato sulla scarsità di prodotti originali nei palinsesti estivi: “Perché da metà giugno fino agli inizi di settembre Rai, Mediaset e le altre aziende ci propongono solo repliche che nessuno di noi ha voglia di riguardare? Un minimo di originalità?”. Puntuale e chiarissima la replica di Signorini:

Intanto ci sono pochi soldi e i programmi nuovi costano, d’estate i clienti disposti a investire centinaia di migliaia di euro in pubblicità sono sempre pochi

Il consiglio di Alfonso Signorini: “Disintossichiamoci dalla tv d’estate”

Il conduttore del GF Vip ha poi proseguito il suo commento sulla rivista Chi, dove ha interagito con il lettore Guido da Torino. Il lettore del giornale si è focalizzato sulla poca scelta tra le varie reti televisive nei mesi estive, problema che puntualmente ogni anno si ripropone. Alfonso Signorini ha voluto dare così un consiglio spassionato al suo lettore, ma che in realtà vale per tutti: “Disintossichiamoci dalla tv d’estate, e lo dico io che la tv la faccio. L’estate è piena di spettacoli all’aperto, di piazze piene di musica e di sagre che sono tornate a vivere dopo l’incubo Covid” – le parole del giornalista – .

Signorini perde pezzi per il GF Vip? Un grande nome rischia di saltare

Intanto tra qualche assaggio di ferie e l’altro il conduttore continua a lavorare al cast del prossimo GF Vip, in partenza come da tradizione consolidata il prossimo mese di settembre. Uno dei nomi che a sorpresa potrebbe saltare è quello della nota showgirl Pamela Prati, fortemente desiderata da Alfonso Signorini per quello che sarebbe un altro ritorno nella casa più spiata d’Italia. La ballerina non avrebbe ancora risolto le vecchie pendenze con Mediaset e questo potrebbe essere un ostacolo per la Prati.