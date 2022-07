Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini perde i pezzi: salta Pamela Prati?

Doccia gelata per Alfonso Signorini: la partecipazione della soubrette nel reality è a forte rischio

I rumor sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip si susseguono l’uno dietro l’altro praticamente ogni giorno. Ed oggi ecco arrivare l’ennesimo colpo di scena a tal proposito. Cos’è successo? Pare che sia altamente probabile che il popolare conduttore e direttore del magazine Chi debba fare a meno di Pamela Prati nel cast della settima edizione della versione vip del padre di tutti i reality show. L’indiscrezione è stata riportata poco fa dall’informatissima fanpage instagram thepipol_tv: “Salta la presenza di Pamela Prati al Grande Fratello Vip?”

Pamela Prati non sarà nel cast della prossima edizione del reality show? L’ultima indiscrezione choc

In tanti adesso si staranno chiedendo il motivo per cui pare sia a forte rischio la partecipazione della popolare soubrette di origini sarde alla prossima edizione del Grande Fratello Vip (QUI tutti gli ultimi rumor sul cast). In base alle indiscrezioni raccolte dalla fanpage instagram thepipol_tv la showgirl e volto storico de Il Bagaglino non avrebbe ancora risolto il contenzioso con Mediaset (ha denunciato sia l’Azienda di Cologno Monzese che Barbara d’Urso per il famoso ‘caso Mark Caltagirone’). Per tale motivo la sua presenza nel reality condotto da Alfonso Signorini pare essere fortemente compromessa, almeno allo stato attuale:

“Pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non sia stato risolto e Pamela rischia (in questo momento) di non essere confermata come concorrente…”

Grande Fratello Vip anticipazioni: situazione in evoluzione per la eventuale partecipazione della soubrette

La fanpage instagram thepipol_tv, dopo aver rivelato che la partecipazione di Pamela Prati alla prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini pare sia fortemente a rischio, ha anche tenuto a fare un’importante precisazione, che in effetti tiene accesa una flebile speranza. Di cosa si tratta? In pratica la situazione è ancora in divenire, e quindi tutto può cambiare nei prossimi giorni: “La situazione è in evoluzione…” Adesso c’è da capire se la showgirl e Mediaset troveranno finalmente un accordo per mettere da parte questo contenzioso che la terrebbe lontana al momento dalla Casa di Cinecittà.