Alfonso Signorini e l’incubo: “Questa immagine non riesce ad andarsene”

Il conduttore del GF Vip dispiaciuto per la secca del Po: “E’ un’immagine che non riesce ad andare via”

Alfonso Signorini come ogni settimana non manca l’appuntamento con il suo editoriale sul settimanale Chi. Nell’ultimo numero il giornalista e conduttore del GF Vip ha affrontato il problema della siccità, che ormai da diverso tempo sta complicando le cose di migliaia di agricoltori italiani e non solo. Il presentatore ha voluto portare alla luce l’esempio del più grande fiume italiano, il Po, che negli ultimi giorni è apparso in diverse fotografie fortemente segnato dalla mancanza di pioggia. E gli scatti tormentano Alfonso Signorini, che ha voluto commentare la delicatissima questione con questi termini:

L’immagine desolante del Po in secca non riesce ad andarsene via. Davanti agli occhi scorrono mille immagini. Tutte le volte che ho ammirato la sua maestosità dal finestrino della macchina, quando gli passavo accanto in autostrada

le parole amare del conduttore.

Alfonso Signorini e l’interrogativo sul clima: “Mi chiedo come possa essere cambiato tutto così velocemente”

Proseguendo poi il suo editoriale come al solito su Chi, Signorini ha poi affrontato la questione relativa ai cambiamenti climatici, che hanno ribaltato per certi versi molte abitudini meteorologiche e il conduttore ha ammesso di sentire la mancanza di quella classicità che dovrebbe essere l’ordinario: “Mi chiedo come possa essere cambiato tutto così velocemente – la riflessione del giornalista nel fondo della rivista – , mi chiedo come abbiamo fatto a non accorgercene senza che ce ne rendessimo conto”. Poi l’invito a tutti a responsabilizzare i comportamenti in questa direzione affinché le future generazioni possano godere delle bellezze della vita.

Il giornalista al lavoro per la prossima edizione del reality

Tra una riflessione e l’altra Signorini sta però lavorando con grande attenzione alla nuova edizione del GF Vip. Il presentatore di Mediaset nei giorni scorsi ha fatto chiarezza sulla questione opinionisti, spiegando come la scelta di portare nuovamente sulla poltrona del reality Sonia Bruganelli non sia stata dovuta a un due di picche ricevuto da Giulia De Lellis: “La verità è che non l’ho contattata per questa edizione, ma per la mia prima” – ha chiarito una volta per tutte il padrone di casa del Grande Fratello – .