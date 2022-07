Ambra Lombardo, Kikò è acqua passata: “Grazie a un’ospite di Barbara d’Urso…”

Scritto da Federica Emmanuele , il Luglio 2, 2022 , in Gossip

L’ex gieffina svela un retroscena su Kikò Nalli: “Mi ha scritto prima delle mie nozze”

Di recente Ambra Lombardo, conosciuta dal pubblico soprattutto per la partecipazione al Grande Fratello, è convolata a nozze con Lorenzo Cascino. L’ex gieffina e modella ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Di Più Tv, e tra le tante confessioni ha rotto il silenzio sulla storia d’amore avuta con l’ex marito di Tina Cipollari, facendo sapere che ormai fa parte del suo passato: “Un amore nato e morto perchè amore da parte sua non c’è mai stato anche se non ha mai smesso di cercarmi”. La professoressa siciliana ha svelato inoltre un gesto inaspettato di cui si è reso protagonista il noto hair sylist: “Mi ha scritto anche prima delle mie nozze”.



L’ex marito di Tina Cipollari non ha dimenticato Ambra Lombardo? Lei: “Ora guardo al futuro”

La popolare ex gieffina Ambra Lombardo a due anni dalla rottura con l’ex fidanzato Kikò Nalli ha voltato pagina, sposando l’imprenditore siciliano Lorenzo Cascino che vive da parecchio tempo a Los Angeles e con cui è stato amore a prima vista. La professoressa siciliana si è raccontata a Di Più Tv, e dopo aver svelato che il noto hair stylist con cui intraprese una relazione dopo averlo conosciuto nella casa di Cinecittà l’ha cercata anche prima delle sue nozze facendo capire quindi che non si è ancora dimenticato di lei, ha sottolineato: “Acqua passata, ora guardo al futuro, anche se negli occhi ho ancora il magico ricordo del mio matrimonio, a partire da quello del mio abito”.

Inoltre la 36enne che ha pronunciato il fatidico sì indossando un abito di pizzo ricamato a mano ha fatto sapere di aver conosciuto suo marito la scorsa estate in Sicilia durante una serata organizzata da un dirigente di Mediaset, svelando un retroscena: “Era assieme a una ragazza che spesso viene ospitata nei programmi di Barbara d’Urso”.

La confessione della nota professoressa: “Io e mio marito speriamo di diventare genitori”

L’ex gieffina sempre nel corso dell’intervista ha anche raccontato in che modo suo marito le ha fatto la proposta di matrimonio: “Mi ha chiesto di diventare sua moglie con un diamante da cinque carati che ha fatto arrivare direttamente da Tel Aviv”. Per concludere dopo aver svelato che a luglio andrà a vivere a Los Angeles negli Stati Uniti, ha manifestato il desiderio di allargare la famiglia con dei figli: “Torneremo a casa nostra, dove speriamo di diventare presto genitori“.