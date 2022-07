Amici, Sissi e la confessione inedita sul passato: “Quando avevo dieci anni…”

Sissi racconta com’è nata la passione per la musica: “Mia mamma ha iniziato a portarmi nei locali”

E’ stata una delle più grandi rivelazioni dell’ultima edizione di Amici tanto da aggiudicarsi, durante la finale, l’ambito premio della critica consegnato da una schiera immensa di giornalisti italiani. E adesso Sissi si sta godendo il suo meritato successo, conquistato contro i pregiudizi e con tanta gavetta. E mentre gira l’Italia per incontrare i fan e presentare il suo primo Cd dal titolo “Leggera” la cantante ha trovato il tempo per rilasciare anche un’intervista sulle pagine del settimanale Tv Mia. Qui raccontando come nasce il suo amore per la musica Sissi dice:

“Avevo dieci anni quando mia mamma ha iniziato a portarmi nei locali, oppure alle feste di paese, per farmi ascoltare la musica dal vivo. In quelle occasioni io mi esibivo e ho capito che avrei fatto la cantante”.

L’ex allieva del talent ne è sicura: “Le esperienze nei locali mi sono servite per Amici”

Quei primi passi mossi da Sissi nei locali e negli eventi di paese le hanno fatto bene sotto diversi punti di vista. Il primo, e forse più importante, è stato vincere la timidezza. La cantante infatti è sempre stata piuttosto timida e, come ha dimostrato anche durante il talent, per lei era difficile sfoggiare sicurezza e autostima. Raccontando di quelle prime esibizioni Sissi ricorda quanto fosse la mamma a spingerla ad esibirsi mentre lei inizialmente diceva sempre di no. Una volta sul palco, però, la ragazza scordava paure e problemi e si sentiva finalmente se stessa.

“Quelle esperienze mi sono servite tantissimo ad Amici”

dice Sissi.

Sissi rivela perché il suo primo Cd si intitola Leggera: “Mi identifica”

Quando la cantante è arrivata ad Amici era molto più impacciata e chiusa rispetto a quando è arrivata in finale. Il suo è stato uno dei percorsi più belli e di crescita dell’ultima edizione del talent, anche grazie a Lorella Cuccarini, la sua insegnante di riferimento, e a Dario Schirone, il suo fidanzato che le ha fatto una grande sorpresa dopo la fine del programma. Adesso per Sissi il sogno realizzato è diventato ancora più grande con l’uscita del suo primo Cd. E sul motivo del titolo Leggera la cantante dice: