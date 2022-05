Sissi l’ha raccontato a Verissimo: “Dario dopo Amici mi ha fatto una sorpresa”

Sissi e Dario stanno ancora insieme: la cantante racconta il primo incontro dopo Amici

Tantissime le interviste rilasciate oggi a Verissimo dai finalisti di Amici 21 arrivati in studio per la loro prima intervista televisiva dopo il talent. Tra loro anche Sissi che domenica scorsa ha sfiorato la vittoria della scuola più famosa d’Italia. La cantante ha rivissuto il suo percorso nel talent ma uno spazio particolare è stato riservato a Dario, il suo attuale fidanzato conosciuto proprio ad Amici. Il saluto tra i due, con il ballerino eliminato in semifinale, è stato straziante. Ad oggi la coppia sta ancora insieme. Sissi, inoltre, ha raccontato cos’ha fatto Dario dopo la finale:

“Io l’ho già rivisto, mi ha fatto una sorpresa. Gli dicevo ma quando ci vediamo? E lui mi rispondeva strano. Poi entro a casa e lo vedo. E’ stato bello”.

La cantante di Amici frena sulla convivenza con Dario: “Non posso lasciare Milano”

Recentemente Dario aveva raccontato il momento in cui Sissi l’aveva salvato ed anche la voglia di andare a convivere a Roma con la ballerina. Lui è del Sud però ha da tempo espresso il desiderio di trasferirsi a Roma per avere più opportunità con la danza. Lei invece è di Milano e, nell’immaginario di Dario, un buon punto per la convivenza, a metà strada, sarebbe stato Roma. Invece oggi a Verissimo la cantante ha spiegato che probabilmente faranno un po’ e un po’. Ed ha aggiunto:

“Io non posso lasciare Milano, ormai sono qua. Però fare un po’ e un po’ per me non sarebbe un problema. Se si vuole si fa tutto”.

Sissi e quel retroscena mai raccontato: “Ho pensato non riuscirò mai a farcela”

Infine la cantante di Amici ha raccontato il suo rapporto con la musica. Sissi l’ha descritto come qualcosa di naturale del quale non può assolutamente fare a meno. Nel talent di Canale 5 l’allieva ha ricevuto grandi apprezzamenti sia per la sua incredibile voce sia per il suo carattere così dolce e ingenuo. Tuttavia non è stato sempre così e prima del talent la cantante non era riuscita a sfondare. Oggi la conduttrice di Verissimo le ha chiesto dunque qual è il momento in cui ha pensato di mollare. Sissi ha risposto: