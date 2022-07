Amici 22, dopo LDA arriva il figlio di un altro famoso cantante: ecco chi è

Il figlio di Biagio Antonacci potrebbe essere tra gli allievi della prossima edizione del talent

Canale5 scalda i motori per la nuova stagione televisiva che prenderà il via a settembre. E anche se ancora non è stata confermata la data ufficiale in cui tornerà Amici 22 tutto dovrebbe rimanere invariato con la formula adottata l’anno scorso. Ovvero le porte della scuola più famosa d’Italia dovrebbero aprirsi a settembre. Intanto in questi giorni stanno continuando i casting della prossima edizione e pare che tra i provinati ci sia anche il figlio di un famosissimo cantante. Di chi si tratta? Di Giovanni Antonacci, figlio del noto Biagio. A lanciare l’indiscrezione è Amedeo Venza, esperto di gossip e indiscrezioni televisive. Queste le sue parole sulle stories di Instagram:

“Si chiama Giovanni ed è il figlio del grande Biagio Antonacci. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe già confermato il suo banco nella prossima edizione di Amici”.

Chi è Giovanni Antonacci? Cosa si sa sul possibile allievo di Amici 22

Ma chi è il figlio di Biagio Antonacci che a settembre potrebbe avere un banco nel talent più longevo della televisione italiana? Stando a varie fonti web Giovanni ha 21 anni, è nato a Bologna il 2 maggio 2001 ed è il figlio di Marianna Morandi, la figlia di Gianni. Nonostante la giovane età il figlio di Biagio ha già diverse esperienze in campo musicale. Il singolo con il quale si è lanciato nel panorama musicale è “Se mi scegli”. Il genere musicale di cui si occupa Giovanni non ha nulla a che vedere con quello di papà Biagio. Infatti il giovane Antonacci è un rapper. Dopo LDA, vittima recentemente di una disavventura, figlio di Gigi D’Alessio, la prossima edizione del talent potrebbe avere dunque un nuovo figlio d’arte.

Tutte le anticipazioni su Amici 22: professori, cast e allievi

In attesa di scoprire se il figlio di Biagio Antonacci sarà davvero uno degli allievi della prossima edizione vediamo cosa si sa ad oggi sul talent. Per quanto riguarda i professori l’unica ad oggi confermata ufficialmente è Lorella Cuccarini. Mentre Rudy Zerbi e Alessandra Celentano dovrebbero rimanere, su Anna Pettinelli, Veronica Peparini e Raimondo Todaro tutto tace. Come allievi dovrebbe esserci invece Mattia Zenzola, ballerino di latino americano che quest’anno ha dovuto lasciare il banco a causa di un infortunio.