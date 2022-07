LDA vittima di una disavventura: “Mia madre si è spaventata”, il duro sfogo

Il cantante esausto dell’invadenza dei fan: “Andare a bussare sotto casa è sbagliato”

Diventare un personaggio famoso, essere riconosciuti per strada e vedere il pubblico che impazzisce letteralmente per te è una soddisfazione immensa per chiunque si affacci nel mondo dello spettacolo. Tuttavia non tutto è sempre così bello come appare da fuori o come lo si era immaginato. Spesso i personaggi famosi devono fare i conti con i fan che non si sanno regolare e sconoscono termini come privacy, rispetto e limiti. Questo è quello che ad esempio è successo a LDA da quando è diventato un cantante affermato e di successo. I fan devono avere proprio esagerato, tanto che lui in un lungo sfogo su Instagram ha detto:

“Tipo andare a bussare sotto casa è sbagliato. Più che altro mia madre si spaventa e non è giusto che quella povera donna si deve spaventare”.

LDA perde la pazienza con il pubblico: “Sta capitando troppe volte”

Se il cantante ha deciso di non stare più zitto e subire in silenzio l’invadenza dei fan è perché davvero ha raggiunto il limite.

“Sta capitando troppe volte”

ha spiegato il figlio di Gigi D’Alessio sul suo profilo social. Oltre a lamentarsi di chi suona a casa e fa spaventare la madre il cantante si è mostrato infastidito anche per tutte le chiamate ricevute sul cellulare in continuazione.

“Ci sono dei momenti dove è importante rispettare la privacy della persona”

conclude il cantante.

L’ex allievo del talent fa un appello al pubblico che lo segue: “Vi chiedo solo questo”

Infine il cantante ha provato a spiegare al pubblico che questa non è la modalità giusta di far sentire il proprio affetto ad una persona. Inoltre LDA ha ricordato di essere stato sempre molto disponibile con i fan e dunque non c’è alcun motivo per scadere in tale invadenza.

“Per favore, vi chiedo solo questo, grazie”

ha detto il cantante davvero infastidito. Intanto il successo di LDA, dopo il concerto con Gigi D’Alessio, procede a gonfie vele. Tra tour e incontri in giro per l’Italia con il pubblico la carriera del cantante sembra sia soltanto agli inizi.