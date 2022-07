Andrea Pucci, silenzio rotto dopo la battuta omofoba: niente scuse a Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi offeso, il comico rompe il silenzio: “Che noia le polemiche”

A distanza di giorni continua ancora il clamore per una battuta molto discutibile che Andrea Pucci ha fatto durante un suo spettacolo rivolta al noto influencer ed ex vincitore del Grande Fratello Vip. La battuta in questione era stata giudicata omofoba non solo dal popolo del web che per giorni lo ha attaccato sui social ma anche da Zorzi stesso che attraverso le sue Instagram stories aveva rivelato tutto il suo sconcerto e la sua amarezza per quel tipo di comicità. Il comico, invece, non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito almeno fino a poche ore fa quando è intervenuto su Instagram non con delle scuse o con dei chiarimenti ma semplicemente con un’altra battuta. Nel dettaglio, postando un meme virale di Papa Giovanni Paolo II intendo a sbadigliare ha commentato:

“Che noia le polemiche, ahahaha”

Andrea Pucci interviene dopo la bufera per la battuta sull’influencer: niente scuse o chiarimenti

Facendo un passo indietro, nei giorni scorsi durante un suo spettacolo il comico se ne è uscito con questa battuta:

“Abbiamo passato tutto l’anno scorso a farci i tamponi, si entrava in queste strutture, dove ti infilavano il tampone in una narice, se erano str*nz* anche nell’altra, se erano ancora più str*nz* in bocca, se invece ti chiamavi Zorzi nel c**o”.

Battuta che ovviamente ha fatto alterare Tommaso Zorzi che immediatamente ha replicato infuriato su Instagram con diverse stories chiedendo al comico di scusarsi. Le scuse, tuttavia, non sono arrivate e probabilmente non arriveranno mai visto che Pucci prima, interpellato da Fanpage, non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione e poi ha rincarato con una battuta sulla noia delle polemiche.

L’influencer sbotta dopo gli attacchi del comico: “Non può far ridere una roba del genere”

Tommaso Zorzi dopo gli attacchi del comico ha fatto un’amara riflessione: “Siamo nel 2022, sono passati quarant’anni da quando poteva far ridere una roba del genere.” Ed in effetti è consolante che in molti non abbiano trovato per nulla divertente la battuta di Andrea Pucci e tra i molti volti noti cha hanno detto la loro anche Andrea Delogu è intervenuta in difesa dell’influencer.