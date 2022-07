Tommaso Zorzi difeso da Andrea Delogu: “La battuta di Pucci è sbagliata”

Andrea Pucci scatena polemiche con una battuta: una conduttrice dalla parte di Tommaso Zorzi

Una battuta pronunciata dal comico Andrea Pucci in un suo spettacolo ha scatenato diverse polemiche e critiche sui social. In particolare tutto ha avuto inizio quando l’amato vincitore del GF Vip 5 dopo aver appreso di essere stato tirato in ballo dal noto conduttore non ha perso tempo per replicare, invitandolo a scusarsi con lui. A schierarsi dalla parte dell’ex gieffino ci ha pensato la conduttrice Andrea Delogu, dato che dopo aver condiviso il suo video ha scritto:

“Condivido soprattutto per segnalare una spiegazione incredibilmente chiara e pertinente di Tommaso Zorzi“.

La furia del noto influencer sui social: le scuse del comico non sono ancora arrivate

Nelle scorse ore Tommaso Zorzi sui social ha perso la pazienza, a causa di una battuta per niente carina fatta da Andrea Pucci nell’apertura di un suo spettacolo. L’influencer parecchio infastidito ha affermato: “Come fai ad arrogarti il diritto di salire sul palco e dire a una platea di gente che io lo piglio nel c***. E’ una roba che mi fa impazzire“. Il vincitore del GF Vip 5 ha continuato il suo sfogo: “Siamo nel 2022, sono passati quarant’anni da quando poteva far ridere una roba del genere. Mi devi delle scuse“. L’ex gieffino sempre riferendosi al noto conduttore ha reso partecipi i suoi follower di una scoperta fatta: “Tra l’altro in tutto ciò ho scoperto che mi ha bloccato su Instagram”.

L’ex gieffino oltre ad avere dalla sua parte i suoi numerosi fan, ha potuto contare anche sul supporto della conduttrice Andrea Delogu, dato che ha detto la sua sui social e riferendosi all’infelice gag di cui si è reso protagonista il comico ha aggiunto: “La sua battuta sbagliata e non divertente lascerà il tempo che trova, ma questa chiosa invece no”. Intanto per adesso le scuse del cabarettista nei confronti dell’ex gieffino non sono affatto arrivate, dato che si è limitato a ringraziare coloro che hanno preso parte al suo show andato in onda ieri sera scrivendo: “Anche stasera abbiamo lavorato”.

L’ex gieffino punta ancora il dito contro il cabarettista: “E’ omofobia”

L’ex gieffino sempre nelle scorse ore ha continuato a puntare il dito contro il comico: “Penso che la comicità stand up debba avere meno regole rispetto a quello che si può dire o non può dire, perchè deve andare a trattare dei temi scomodi per far ridere”. L’influencer dopo aver fatto un esempio, ha spiegato perchè secondo lui esiste una differenza tra satira e bullismo: “Se fai satira vai a toccare i potenti, e se vuoi andare su certi elementi devi farlo in maniera che tu ti prenda il c*** per primo da solo, sennò diventa solo bullismo”. Riferendosi al noto conduttore ha sottolineato: “Credo che quello che ha fatto sia esattamente questo. Uno può chiamarla come vuole ma di base è omofobia”.