Anna Pettinelli ci ripensa e non lascia Amici? Un indizio non passa inosservato

La speaker radiofonica ci sarà ancora nella prossima edizione di Amici? “A prestissimo”

Sulla questione professori del talent circolano diversi dubbi o, forse, sono gli stessi docenti a depistare i fan in attesa dell’ufficialità. Se è vero infatti che sembra certa la notizia che vedrebbe fuori dalla squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini, è altrettanto vero che ancora nessuna delle due ha potuto confermare o smentire. La certezza, infatti, come ogni anno avverrà tramite i canali ufficiali della trasmissione. Intanto la Pettinelli ha rilasciato un’interessante intervista a Lorella Cuccarini nel nuovo format web di quest’ultima dal titolo “Un caffè con”. Qui due frasi hanno depistato i telespettatori. La prima è che Lorella Cuccarini ha parlato al presente dicendo “l’esperienza che condividiamo ad Amici” con grande assenso di Anna. Quest’ultima ha poi speso parole al miele per la trasmissione e per la conduttrice e ha concluso dicendo alla Cuccarini “a prestissimo”.

Anna Pettinelli e il rapporto con la conduttrice: “Ha sempre ragione”

Nel corso dell’intervista Lorella Cuccarini ha chiesto alla collega una qualità di Maria De Filippi. Anna ha risposto:

“Che ha sempre ragione e questa cosa mi rode”.

La Pettinelli ha spiegato che Maria ci vede lungo e capisce le cose prima di tutti. “E’ una finissima psicologa” ha aggiunto la speaker radiofonica e insegnante (ex?) di Amici sottolineando quanto la conduttrice sia, inoltre, una lavoratrice instancabile. Anna ha poi ammesso di avere una grande stima nei confronti di Maria. Tanto che se avesse un problema insormontabile la chiamerebbe per sapere la sua opinione e terrebbe molto in considerazione il suo giudizio.

La verità sul rapporto tra i due insegnanti di Amici: “Il nostro litigare è vero”

La notizia che vedrebbe Anna Pettinelli lasciare il talent ha subito fatto scattare le ipotesi nei fan del programma. Qual è il motivo che ha spinto Anna ad andare via? E ancora, è stata lei a dire addio o Maria De Filippi ad averla congedata? Quel che è certo è che una delle ipotesi più acclamate dai telespettatori riguarda il rapporto tra la Pettinelli e Rudy Zerbi. Mai come quest’anno i due hanno discusso animatamente arrivando a raggiungere toni e parole davvero esagerati. E proprio sul collega Anna ha detto: