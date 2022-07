Anna Tatangelo replica agli attacchi feroci: “Scendessero dal piedistallo!”

Scritto da Liliana Morreale , il Luglio 31, 2022 , in Musica

La cantante risponde a tono alle continue critiche: “Cosa dire a chi parla e giudica?”

Anna Tatangelo continua ad essere al centro del gossip, prima per la fine della sua lunga relazione con Gigi D’Alessio ed adesso per la sua storia d’amore con Livio Cori. Tra i due le cose pare che vadano a gonfie vele e si parla addirittura di possibili nozze. Nelle scorse ore, tuttavia, la cantante ha risposto ad alcuni ask su Instagram rispendendo senza freni alle varie domande e togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpe. Da sempre al centro di critiche e attacchi la Tatangelo ha risposto a tono:

“Cosa direi a chi parla e giudica senza sapere le cose? Scendessero dal piedistallo, perché l’Unico che può farlo non si trova sulla Terra.”

Anna Tatangelo confessa: “Alla me del passato darei una pacca sulle spalle”

Nonostante la giovanissima età, la cantante di Sora quest’anno festeggia i 20 anni di carriera, iniziata da adolescente con la vittoria al Festival di Sanremo e proseguita con successo fino ad ora. E dunque per lei è tempo per lei di fare dei bilanci. A chi le chiedeva, sui social, cosa direbbe alla se stessa del passato ha risposto chiara e sincera:

“Alla Anna del passato non direi nulla, le darei una pacca sulle spalle e le direi che ha sempre avuto le pa…e per affrontare tante cose ed essere rimasta sempre in silenzio ad aspettare che il tempo parlasse al posto suo.”

La cantante è sempre al centro del gossip: nozze in vista con Livio Cori?

Archiviata la sua storia con Gigi D’Alessio, il quale nel frattempo è diventato padre per la quinta volta, Anna Tatangelo è fidanzata con Livio Cori, la storia sembra procedere nel migliore dei modi tanto che alcuni giornali ipotizzano che i due presto convoleranno a nozze. La cantante, però, sulla sua vita privata è molto riservata e, parlando con i suoi follower, ha glissato alle domande di gossip, sul rapporto con il suo ex e sulle indiscrezioni dell’imminente matrimonio. Per quanto riguarda la sua carriera, invece, presto sarà impegnata con la nuova edizione di Scene da un matrimonio.