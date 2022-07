Anticipazioni Il paradiso delle signore 7, parla il cast: “Trame intriganti”

Il paradiso delle signore 7, trame puntate di settembre: gli attori danno delle anticipazioni

Lunedì 12 settembre a partire dalle 15.55 circa, tornerà in onda la soap record di ascolti di Rai1 incentrata sulle vicende del grande magazzino che vede protagonisti Vittorio Conti, i Guarnieri, le Veneri, gli Amato ed i Colombo, ma non mancheranno anche dei nuovi ingressi. E delle anticipazioni sulla nuova stagione le ha fornite il settimanale TelePiù che è andato a curiosare sul set della soap. Sul settimanale infatti si legge:

“Si pensa a nuovi intrecci e nuovi personaggi per rendere Il paradiso delle signore sempre più bello ed intrigante.”

La parola poi è passata agli attori della soap, Alessandro Tersigni, veterano è presente sin dalla prima stagione in prima serata si è definito ‘il papà’ del grande magazzino e sarà tra i protagonisti delle prossime puntate.

Anticipazioni nuove puntate della soap di Rai1, Filippo Scarafia: “Roberto è l’amico che tutti vorrebbero”

Degli spoiler sulla nuova stagione de Il paradiso delle signore li hanno forniti anche altri attori del cast, mentre c’è molta attesa per quello che succederà tra Ludovica e Marcello, Filippo Scarafia, attore che impersona il pubblicitario Roberto Landi, sul suo ruolo ha ammesso:

“Roberto è l’amico che tutti vorrebbero avere.”

Ed in effetti nella scorsa stagione si è contraddistinto per l’aiuto fornito all’amica Anna sia nel tutelarla contro Riva che nel consigliarle di fidarsi di Salvo e raccontargli tutto. E poi ancora al centro delle trame ci saranno Gloria in piena rivalità con Veronica per Ezio ed il triangolo formato da Gemma, Stefania e Marco ed ovviamente la vendetta di Adelaide contro Umberto. Insomma ci sarà molta carne al fuoco.

Il paradiso delle signore nuove puntate: tutte le curiosità sulla soap di Rai1

Il settimanale sopra menzionato, infine, ha fornito delle curiose informazioni sul set della soap di Rai1. Innanzitutto che tutti gli abiti indossati dagli attori sono originali ed ispirati alle riviste d’epoca, nel magazzino c’è un settore riservato a borse e valigie, tutti modelli anni ’60. Il set interno è grande 2.800 mq mentre quello esterno 2.000 mq e ci saranno nuovi spazi. Mentre nel reparto di trucco lavorano 12 persone in totale.