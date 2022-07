Anticipazioni Terra Amara: servitù in rivolta, grave attentato contro Zuleyha

Zuleyha sconvolta da una notizia: il suo grande amore è morto?

Non ci sarà pace per la protagonista della nuova soap turca in onda ogni settimana dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale5. Anche le puntate della prossima settimana vedono la ragazza colpita da tragici eventi uno dietro l’altro. In particolare le anticipazioni di Terra Amara svelano che nel carcere dove si trova Hilmaz scoppierà una violenta lite che provocherà un grave incendio. La voce che inizierà a spargersi è che l’uomo sia morto proprio in quell’incendio. La notizia sconvolgerà Zuleyha che, intanto, dovrà sopportare le gelosie di Hunkar, la prepotenza della servitù e i sospetti del marito Demir sempre più fuori controllo per paura di perderla. Hilmaz però è vivo!

Grave affronto per la protagonista di Terra Amara: la cameriera pianifica la sua morte

Durante una chiacchierata tra camerieri Saniye alle spalle di Zuleyha la sparlerà pesantemente. La moglie di Demir si sentirà umiliata e chiederà ad Hunkar di licenziare la donna. Saniye dapprima si rifiuterà di scusarsi con Zuleyha, poi per questo motivo verrà cacciata di casa da Gaffur che minaccerà di divorziare. A quel punto Saniye accetterà di inginocchiarsi davanti a Zuleyha e le chiederà scusa. In realtà però la donna fingerà di essersi pentita e, insieme alla perfida Sermin, ideerà un piano per ucciderla: metterle un velenoso serpente in camera.

Le anticipazioni di Terra Amara cambiano tutto: le conseguenze del triangolo amoroso

Grazie ad un indulto Hilmaz riuscirà ad uscire di prigione. Quando la voce arriverà all’orecchio di Demir quest’ultimo andrà su tutte le furie e proverà in tutti i modi a fermare l’uomo fino a sparargli. Dunque Hilmaz in fin di vita rischierà di morire ma potrà contare sull’appoggio di Fekeli, un uomo conosciuto in carcere con il quale ha creato un rapporto padre-figlio. Infine, dopo aver trovato il serpente nella stanza, Zuleyha sconvolta cadrà dalle scale e inizierà a perdere sangue. Per fortuna però la donna si salverà ma inizierà il travaglio. Il bambino in realtà nascerà nei tempi giusti ma grazie all’incidente Hunkar dirà che è nato prematuro e avrà la complicità di Sabahattin.