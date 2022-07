Armando Incarnato al limite della pazienza: “Mi piace mandarvi al manicomio”

La furia del cavaliere dopo essere stato preso in giro: “Ecco perchè cambio colore di capelli”

Armando Incarnato uno dei protagonisti del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5, nelle scorse ore si è lasciato andare a un amaro sfogo. Il chiacchierato cavaliere ha perso le staffe dopo essere stato preso in giro per i suoi continui cambi look. L’imprenditore napoletano sempre molto attivo sui social si è fatto sentire tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram: “E’ semplice quando uno vuole stare per i ca**i suoi e non vuole essere riconosciuto ogni sette, otto giorni cambia colore di capelli, come una volta facevano quelli che andavano dai chirurghi per non farsi riconoscere”.



Armando Incarnato a chi ironizza su di lui: “Quando capirete chi sono sarete diventati vecchi”

Armando Incarnato un cavaliere di Uomini e Donne, nelle scorse ore ha catturato l’attenzione di parecchi utenti della rete senza ombra di dubbio per non aver nascosto il suo evidente fastidio. L’imprenditore napoletano che nella trasmissione si è fatto notare anche per i suoi continui cambi look, dopo che è apparso su Tik Tok un video ironico con le sue acconciature più sbarazzine è sbottato. Per iniziare il protagonista del trono over ha rotto il silenzio con queste parole: “Ragazzi ma secondo voi il detto che dice impara l’arte e mettila da parte serve o non serve nella vita? Secondo voi che sto facendo ai capelli? E soprattutto come mai cambio sempre look? Io la risposta ce l’ho, ma voi che cosa pensate?”.

Il cavaliere che nei mesi scorsi è stato demolito da un’ex dama, dopo aver fatto capire chiaramente di cambiare pettinatura per non farsi riconoscere, nei filmati in questione in cui si è sfogato ha inserito questa didascalia: “Attaccatevi al c***o ora. Sono belli sul web, credono di ironizzare sui miei cambi look, ma non hanno capito che sono io che li prendo per il c**o quando capirete chi sono e come sono sarete diventati vecchi! E come mi piace mandarvi al manicomio”. Infine riferendosi a chi ha fatto il montaggio ha scritto: “Fanne un altro di post e domani mi monto l’extension”.

Il protagonista del trono over si difende dalle critiche: “Le persone cattive vanno ignorate”

Intanto in un suo recente post non sfugge la sua replica a un commento offensivo, visto che dopo che una donna l’ha difeso da un utente della rete che gli ha detto di essere un buffone, ha scritto: “Ignoralo, quando le persone anche d’avanti all’amore, all’immagine dei propri figli hanno la capacità di essere cattivi vanno ignorate. Prima o poi si toglierà da solo dalle p***e, quanto mi piacerebbe incontrarla certa gente!”. Sempre in questi giorni inoltre il cavaliere ha ricevuto parecchi complimenti dopo aver pubblicato delle foto insieme alla figlia tra cui i testuali: “Meravigliosi tu e la tua splendida principessa”, “Quanto amore in questa foto, è bellissima”, “Come siete belli, la tua figlia è fortunata ad avere un padre sempre presente”.