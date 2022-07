Cast Ballando 2022, clamoroso spoiler di Stefano Oradei: “Si dice ci saranno…”

Scritto da Liliana Morreale , il Luglio 4, 2022 , in Ballando con le stelle

Ballando con le stelle concorrenti, il ballerino anticipa: “Ci saranno personaggi sorprendenti”

Tra i ballerini veterani dello show di Milly Carlucci rientra sicuramente anche Stefano Oradei presente sin dalle prime edizioni che nelle scorse ore ha fornito spoiler e anticipazioni rispondendo a degli ask su Instagram. Innanzitutto il professionista dello show ha avvertito che ci sarà un cast speciale:

“Si dice ci saranno super personaggi come sempre Milly sorprende sempre.”

E poi ha anche aggiunto che l’elenco ufficiale di tutti i nomi dei concorrenti di Ballando 2022 si avrà soltanto tra la fine di agosto ed i primi di settembre anche se già stanno iniziando a circolare i primi nomi. Inoltre il ballerino, a chi gli chiedeva come mai non ci fossero anche nip nel cast, ha risposto che il format è ormai collaudato in questo modo.

Stefano Oradei, è finita la storia d’amore con Greta Luna Saccone: “Sono single”

Durante la chiacchierata con i suoi follower, il professionista di Ballando con le stelle ha acceso il gossip rispondendo a delle domande sulla sua vita privata. Oradei infatti dopo la fine della sua relazione con Veera Kinnunen, anche lei ballerina nello show di Rai1, nell’agosto del 2020 ha reso noto di avere una relazione con la collega Greta Luna Saccone. Storia d’amore che però adesso sembra essere giunta al capolinea. Il ballerino, infatti, sui social ha annunciato:

“In tanti sempre mi chiedete e oggi mi sento di rispondervi. No, non sono fidanzato, sono single e concentrato sul lavoro…poi nella vita non si sa mai”

Insomma è finito l’amore tra i due che tra l’altro erano andati a convivere da poco ed al momento non si conoscono i motivi dell’addio.

Concorrenti Ballando 2022: Gabriel Garko e Iva Zanicchi nel cast della prossima edizione dello show

Per quanto riguarda, infine, i concorrenti della prossima edizione dello show di Milly Carlucci tra i nomi più certi ci sono quelli di Iva Zanicchi, Nancy Brilli, Gabriel Garko e Marta Flavi mentre l’ultimo rumors riguarda Eva Robin’s. La giuria dovrebbe essere confermata in toto con Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto mentre il nome a rischio, secondo Dagospia, pare essere quello di Roberta Bruzzone.