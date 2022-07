Concorrenti Ballando con le stelle 2022, super colpo: ci sarà Eva Robin’s?

Eva Robin’s nel cast dello show di Rai1? Indiscrezioni sul colpaccio di Milly Carlucci

La conduttrice di Ballando e tutta la sua squadra sono al lavoro per il cast della prossima edizione che andrà in onda i primi di ottobre. Le indiscrezioni si susseguono ed in queste settimane sono venuti fuori moltissimi nomi di possibili concorrenti alcuni certi mentre altri solo possibili. E tra i vari rumors l’ultimo in ordine di tempo è stato lanciato da Giuseppe Candela su Dagospia che vedrebbe tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2022 l’attrice e cantante Eva Robin’s nota soprattutto per aver recitato nella fiction di Canale 5 Il bello delle donne 2 e per aver condotto nel 1991 Primadonna con Antonello Piroso, spin-off di Non è la Rai. Dopo molti anni lontana dalla tv, ma attiva nel cinema, potrebbe ritornarci proprio come concorrente dello show di ballo della Carlucci.

Ballando con le stelle 2022, anticipazioni sui concorrenti: spuntano i primi nomi sul cast

Il nome di Eva Robin’s nel cast dello show di Milly Carlucci si aggiunge a quelli già usciti recentemente di Iva Zanicchi, rivelato in anteprima da Oggi, di Marta Flavi e Nancy Brilli, scoop di Dagospia e TvBlog, e dell’attore Gabriel Garko, anche questo rivelato da TvBlog. Questi sarebbero i nomi dei concorrenti più certi ma a loro si aggiungono quelli possibili che variano da Bianca Guaccero, ex conduttrice di Detto Fatto ad Emanuel Caserio, attore de Il paradiso delle signore. Adesso su Dagospia si legge che il nome dell’attrice e conduttrice è quasi certo:

“Aggiungiamo un altro nome che ha detto sì a Milly Carlucci.”

Concorrenti show di Rai1, arriva Eva Robin’s: tutto sulla cantante e attrice

Infine diamo qualche informazione su chi sia la cantante e attrice che, stando a quanto riporta il sito suddetto, scenderà sulla pista di Ballando con le stelle. Classe 1958 e nome all’anagrafe Roberto Maurizio Coatti. L’artista ha debuttato nel mondo dello spettacolo come corista di Amanda Lear, incidendo in quel periodo un disco con lo pseudonimo di Cassandra. Successivamente prosegue una lunga carriera nel cinema, recitando in film come Gioco al massacro di Damiano Damiani e Tutte le donne della mia vita di Simona Izzo. Invece la sua apparizione televisiva, invece, risale al 2017 nel Matrix di Piero Chiambretti.