Ballando con le stelle 17, arriva una novità: Milly Carlucci in onda su…

Milly Carlucci, clamorosa novità per la nuova edizione del suo show: spunta un retroscena

Fervono i preparativi per Ballando con le stelle 2022, la diciassettesima edizione, che prenderà il via a partire da sabato 8 ottobre. In questi giorni tra conferme ufficiali, rumors e smentite si inizia a delineare il cast dei concorrenti, è già confermata la giuria ma potrebbe esserci delle sorprese e non mancheranno dei nuovi ballerini professionisti che prenderanno il posto di coloro che hanno detto addio al programma. Ed adesso, il sempre informato sito di TvBlog ha lanciato una sorprendente anteprima, ci sarà un nuovo appuntamento settimanale visibile in esclusiva su RaiPlay. Si tratta di vere e proprie puntate, con contenuto inedito quindi mai andato in onda che inizierà in concomitanza con la nuova edizione dello show.

Ballando con le stelle 2022 approda su Rai Play: novità nella prossima edizione

Sempre il sito sopra menzionato spiega meglio e nel dettaglio che cosa verrà mostrato su Raiplay. Innanzitutto i video che vengono trasmessi durante le varie puntate montati verranno trasmessi in maniera estesa, poi si vedranno gli allenamenti dei concorrenti, il rapporto ed i dialoghi tra i vip ed i loro maestri. E poi ancora verranno mostrati anche i balli e le canzoni che li accompagneranno nel sabato successivo, in altre parole, la scaletta delle esibizioni. Insomma verranno mandati in onda per la prima volta i retroscena ed i dietro le quinte dello show di Milly Carlucci giunto ormai alla sua 17^ edizione tutto quello che gli appassionati più fedeli hanno sempre voluto sapere.

Cast di Ballando 17: tutte le ultime anticipazioni sui concorrenti

E nel frattempo inizia a delinearsi il cast della prossima edizione dello show. Parliamo dei nomi certi accanto ai nomi di grandi donne scenderanno in pista Iva Zanicchi, Marta Flavi, Gabriel Garko e Nancy Brilli. A questi per ultimo si è aggiunto un altro grandissimo personaggio, il cantautore napoletano Nino D’Angelo. E non è tutto perché si fa anche il nome di Eva’s Robin e di tre giovani sportivi. Insomma Milly Carlucci e tutta la sua squadra sono già al lavoro per la prossima edizione dello show che si preannuncia con un cast di prim’ordine.