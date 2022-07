Cast Ballando con le stelle 2022: Milly in trattativa con grandi donne

Ballando con le stelle 2022, colpaccio della conduttrice: grandi donne nel cast

Il cast femminile dello show di Milly Carlucci sta prendendo forma e tra indiscrezioni ed annunci ufficiali, quello della prossima edizione si preannuncia un ricco parterre ben assortito. A fare il punto della situazione ci ha pensato NuovoTv che ha fornito un bel po’ di nomi di possibili concorrenti. Si parte dai certi e quindi dal primo nome ufficiale che è quello di Iva Zanicchi, la cantante infatti nonostante non sia più giovanissima ha accettato l’invito della conduttrice e ad ottobre la vedremo volteggiare nella pista da ballo. Non ci sarà, invece, Caterina Balivo, in realtà quest’ultima nelle scorse settimane ha smentito la sua partecipazione e ad oggi se ci considera che sarà impegnata con ben tre programmi in tre reti diverse sempre impossibile poterla vedere in pista.

Concorrenti dello show di Milly Carlucci: in arrivo un’attrice e due amate conduttrici

Il settimanale su menzionato si sbilancia anche su altri nomi di personaggio noti che saranno nel cast di Ballando con le stelle 2022. Il primo è quello dell’amata attrice Nancy Brilli, il suo nome è trapelato da Dagospia e, pare, che sia tra i più certi. La sua partecipazione era prevista anche nel 2019 ma poi le trattative non sono andate a buon punto. La Brilli si dedica al teatro ed è molto selettiva nei suoi progetti, che quindi tra questi ci sia anche lo show di Rai1? Altro nome che circola con insistenza è quello di Eva Robin’s, prima transessuale nella televisione italiana e poi quello di due amate conduttrici. Innanzitutto TvBlog ha lanciato il nome di Marta Flavi, conduttrice ed ex moglie di Maurizio Costanzo e sarebbe proprio curioso che la conduttrice si sfidasse il sabato sera a colpi di ascolti con l’attuale moglie del giornalista, Maria De Filippi, presente nel programma concorrente Tu si que vales. Altra conduttrice in lizza è Paola Barale, amata e apprezzata per aver condotto per anni Buona Domenica, la conduttrice avrebbe dovuto partecipare già l’anno scorso ma poi per problemi di budget tutto è saltato. Che quest’anno invece si sia trovata la quadra?

Milly Carlucci, è ufficiale: confermata tutta la giuria dello show

Se ci sono ancora incertezze sui concorrenti di Ballando con le stelle, anche se si fa il nome di tre aitanti sportivi, i nomi ufficiali si sapranno tra fine agosto ed i primi di settembre certo e ufficiale, invece, è la conferma di tutti i giurati da Carolyn Smith a Guillermo Mariotto, da Fabio Canino a Ivan Zazzaroni fino a Selvaggia Lucarelli, che di recente ha smentito i rumors.