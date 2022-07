Ballando con le stelle 2022, che cast! Milly Carlucci sogna tre famosi atleti

Concorrenti Ballando con le stelle prossima edizione: arrivano tre famosissimi atleti

Milly Carlucci è al lavoro per preparare il cast della nuova edizione del suo show e tra annunci ufficiali ed indiscrezioni delle anticipazioni le ha fornite anche il settimanale NuovoTv sul numero ancora in edicola. Nel dettaglio, concentrandosi sui cast maschile, sul magazine si leggono alcuni nomi di possibili concorrenti alcuni certi altri ancora solo possibili. Innanzitutto si ipotizza l’arrivo di tre famosissimi atleti che ‘la conduttrice sogna di portare a Ballando con le stelle’ e si tratta del nuotatore Gregorio Paltrinieri, del campione olimpico Gianmarco Tamberi e del vincitore dei 25 chilometri ai mondiali di nuoto Dario Verani. Se la conduttrice non riuscisse ad averli come concorrenti potrebbero sempre essere ospiti come ‘ballerini per una notte’.

Milly Carlucci sogna tre sportivi nel suo show: Gregorio Paltrinieri, Dario Verani e Gianmarco Tamberi

Dunque il settimanale ha lanciato lo scoop, la conduttrice vorrebbe a Ballando con le stelle 2022 i tre noti sportivi e le trattative sarebbero a buon punto. Del resto, sempre stando a quanto riporta NuovoTv, di recente la Carlucci avrebbe rivelato:

“Le novità ci saranno senz’altro, ogni anno un aggiornamento va fatto. Devi evolverti, pur conservando quella identità che il pubblico ama.”

Per quanto riguarda i vip ballerini i loro nomi vanno a sommersi a quello dell’attore Gabriel Garko, già certo nel cast, insieme a Iva Zanicchi, Marta Flavi e Nancy Brilli.

Ballando con le stelle 2022 ultimissime indiscrezioni sul cast: tra i concorrenti anche Nino D’Angelo

Ed infine anche il sempre aggiornato sito di TvBlog ha lanciato un altro nome di un probabile concorrente dello show di Milly Carlucci. Stiamo parlando di uno dei cantautori napoletani più apprezzati non solo dal pubblico ma anche dalla critica: Nino D’Angelo. Per il cantautore di umili origini che esploso con il suo talento negli anni ’80, quindi, si aprirebbero le porte dello show di Rai1. In attesa di sapere con certezza chi saranno tutti i vip dello show, la prossima si preannuncia una delle edizioni più lunghe della storia che debutterà sabato 8 ottobre e terrà compagnia ai telespettatori fino a venerdì 23 dicembre, poco prima di Natale, mentre è notizia di pochi giorni fa che Vito Coppola non farà più parte del cast.