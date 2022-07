Ballando con le stelle, Lucrezia Lando non ci sarà? “Spero Milly mi chiami”

Cast Ballando con le stelle 2022, non è certa la presenza della ballerina: “Spero Milly Carlucci mi chiami”

In autunno, per la precisione a partire da sabato 8 ottobre, Milly Carlucci tornerà in onda con la nuova edizione del suo show e tra la fine di agosto ed i primi di settembre si saprà con certezza il cast di concorrenti vip che scenderanno in pista ed i loro maestri. Tuttavia non è certa la presenza di Lucrezia Lando maestra dello show dal 2018 che nel 2020 ha vinto in coppia con Gilles Rocca. La ballerina stessa, infatti, in un’intervista concessa a TvMia ha rivelato:

“Milly sta definendo il cast e spero tanto che arrivi la sua chiamata. Sarei felice di tornare a danzare a Ballando, vi lavoro dal 2018 ed ha contribuito molto alla mia popolarità.”

Lucrezia Lando ammette: “Fare l’inviata ad Unomattina mi piace moltissimo”

Nonostante la giovanissima età, la ballerina di Ballando con le stelle ha già le idee molto chiare sul suo futuro. Grazie alla sua passione più grande è diventata una delle maestre di punta dello show di Milly Carlucci riuscendo anche a salire sul gradino più alto del podio a poco più di vent’anni. Ma adesso si sta cimentando anche in altro, dallo scorso giugno, infatti, è tra gli inviati del programma mattutino di Rai1 condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave dove ha una sua rubrica dal titolo Il borgo delle meraviglie. E durante la breve intervista concessa al settimanale su citato ha ammesso:

“Ho scoperto che fare l’inviata mi piace moltissimo, in questo programma mi sento già come in una grande famiglia. Parlo di tutto quello che ruota attorno al mondo del cibo, rendo omaggio ai sapori e tradizioni del nostro Paese.”

Ballando con le stelle 2022: la ballerina non sarà nel cast dei professionisti?

Lucrezia Lando di recente ha rivelato di essere stata rifiutata da Amici, ad oggi invece non è ancora certo il suo ritorno ad ottobre nello show di Milly Carlucci. Per quanto riguarda poi i concorrenti dello show in questi giorni circolano molti nomi che vanno da Iva Zanicchi a Gabriel Garko, da Nancy Brilli a Marta Flavi fino a sportivi ed addirittura Nino D’Angelo.