Ballando con le stelle, è emerso ora: uno dei protagonisti rifiutato da Amici

Lucrezia Lando è stata scartata da Amici: il retroscena tra delusione e successo

E’ una delle insegnanti di Ballando con le stelle, storico programma di Rai1 che, sull’onda del successo ottenuto ogni anno, si prepara in vista della nuova stagione televisiva. Si tratta di Lucrezia Lando, tra i volti della trasmissione di ballo come insegnante, che nel 2020 ha vinto l’edizione in coppia con Gilles Rocca. Prima, però, aveva gareggiato anche con Andrea Iannone e Giaro Giarratana. Pochi o forse nessuno però sanno che la ballerina anni prima è stata scartata da Amici, il famoso e longevo talent di Canale5! A dirlo è il settimanale Tele Sette dove Lucrezia ha rilasciato una lunga intervista raccontandosi a cuore aperto. Per lei però dopo quella delusione è iniziato il successo grazie al programma di Rai1.

“Tutti ricevono delle porte in faccia, ma poi si aprono i portoni”

commenta la ballerina.

Il legame speciale con Ballando con le stelle: “E’ una grande famiglia”

Nel corso dell’intervista Lucrezia Lando, dopo le parole di Vito Coppola, racconta il suo rapporto con il programma e la squadra di Rai1.

“Ballando con le stelle è una grande famiglia”

spiega Lucrezia. L’insegnante della trasmissione di Rai1 non nasconde inoltre la speranza di poter continuare a far parte del cast. Lucrezia racconta che gareggiare accanto ad un personaggio famoso permette di scoprire cose di se stessi che nemmeno si pensavano. Inoltre la Lando ammette che grazie a quel palco ha capito che nessuno è facile ma nemmeno impossibile. “Ognuno è bello perché è unico” conclude.

Nuovo progetto in tv su Rai1 per Lucrezia Lando: “L’importante è essere se stessi”

Adesso che Ballando con le stelle è in vacanza per la ballerina si è aperta una nuova porta, ma come conduttrice. Un’esperienza nuova che la vede in uno spazio ad Unomattina Estate dal titolo Il borgo delle meraviglie. Qui la Lando racconta le tradizioni e i prodotti dei territori. Lucrezia spiega di aver avuto un’ottima maestra, Milly Carlucci, anche se sarà difficile raggiungere i suoi livelli. Ma lei non si scoraggia per niente e durante l’intervista dice: