Lutto a Ballando con le stelle, morta la mamma di Paolo Belli: il suo addio

“Ciao mamma”, il messaggio d’addio del volto di Ballando alla madre scomparsa oggi

Un grave lutto ha colpito colui che da anni è il braccio destro di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, Paolo Belli: è morta la mamma, la signora Pierina Rivi. Da Fanpage apprendiamo che la donna aveva 81 anni, viveva a Salvaterra (frazione del comune di Casalgrande, Reggio Emilia) e da tempo era ricoverata in ospedale per ragioni non del tutto chiare. Sempre dalla testata menzionata poco fa, scopriamo che la signora da giovane ha lavorato come commerciante, gestendo un bar, un forno e una rosticceria. Ha scritto un toccante “Ciao mamma” Paolo Belli sui social: il post è stato ovviamente commentato da tanti colleghi del mondo dello spettacolo e della musica.

Chi era la madre di Paolo Belli, ex commerciante molto attiva anche in politica

Su Fanpage leggiamo che la signora Pierina Rivi in passato è stata anche molto attiva in politica, prendendo parte soprattutto alle iniziative organizzate dalla Sinistra: era, per esempio, una delle volontarie della Festa dell’Unità a Salvaterra, come suddetto il paese in cui abitava, e Villalunga, non a caso ad esprimere cordoglio per la sua morte è stato, tra gli altri, il deputato del Partito Democratico Andrea Rossi. Riportiamo invece nel terzo paragrafo alcuni messaggi postati da personaggi televisivi.

I messaggi di vicinanza dei personaggi della televisione condivisi sui social per Paolo Belli

Cliccando su questo link, è possibile vedere il post che il volto di Ballando con le stelle ha dedicato alla madre morta oggi. Come già detto, sono stati tanti i commenti da parte di personaggi famosi: Giovanni Ciacci ha scritto “un abbraccio amico mio”, Stefano Oradei “sono con te in ogni istante”, Raimondo Todaro “mi dispiace fratellone”, Anastasia Kuzmina “ti abbraccio forte forte” e Carolyn Smith “condoglianze”. Non solo i protagonisti di Ballando (per la cui nuova edizione si sta lavorando al cast, sul quale Oradei ha annunciato uno spoiler nei giorni scorsi): anche altri volti della tv hanno commentato la foto della signora Pierina, come Antonella Clerici, Mara Venier, Lorenzo Branchetti, Luca Abete e molti altri ancora. E sicuramente nelle prossime ore arriverà anche un messaggio da parte di Milly Carlucci.