Battiti Live, Mariasole Pollio annuncia grandi novità: “Quest’anno…”

Mariasole Pollio pronta per la nuova edizione dello show musicale: “Quest’anno presenterò anche qualche cantante”

Ci siamo, tutto è pronto per il debutto di Battiti Live 2022 che anche quest’anno andrà in onda su Italia1 alle 21.20 circa. La prima puntata verrà trasmessa stasera e alla conduzione ci sono i confermatissimi Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Ma un’altra conferma è anche quella di Mariasole Pollio che ormai da diversi anni ha il compito di raccogliere le emozioni a caldo del pubblico presente in platea ma anche di regalare qualche frammento di backstage. Quest’anno però sembra che ci saranno importanti svolte per lei. Intervistata infatti dal settimanale Tele Sette la giovane attrice e presentatrice rivela:

“Avrò qualche momento di co-conduzione. Quest’anno presenterò anche qualche cantante”.

Il rapporto con i conduttori di Battiti Live 2022: “Siamo uniti come in una famiglia”

Dopo tanti anni passati insieme ad Elisabetta Gregoraci, che dà uno spoiler su stasera, e ad Alan Palmieri, il legame creato per Mariasole Pollio è stretto e sincero.

“Siamo uniti come in una famiglia”

spiega la giovane talentuosa attrice e conduttrice. Per Mariasole affiancare i due conduttori dell’evento musicale dell’estate ogni anno è un’esperienza formativa che la arricchisce sempre di più, sia umanamente che professionalmente. La Pollio aggiunge che vorrebbe avere l’esplosività della Gregoraci e la calma di Alan che riesce a mantenere in ogni situazione.

I progetti futuri di Mariasole Pollio tra carriera e università

Infine nel corso dell’intervista la giovane Mariasole rivela quali sono i suoi progetti futuri. Il più imminente è la presentazione del Summer Festival di Radio 105 insieme a Rebecca Staffelli, oltre a Battiti Live che inizierà stasera e proseguirà con altre puntate. C’è poi l’impegno della maturità e la decisione su cosa fare a settembre. A tal proposito la Pollio spiega di voler continuare gli studi ma prima vuole prendersi un anno sabbatico per capire con certezza cosa le piacerebbe studiare. Intanto la sua carriera, nonostante la giovanissima età, procede a gonfie vele. Oltre alla conduzione c’è anche il mondo della recitazione: il ruolo più importante è stato quello, in passato, nella fortunatissima serie tv di Rai1 Don Matteo.