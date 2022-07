Elisabetta Gregoraci, che spoiler su Battiti Live! “Per chi segue da casa…”

Battiti Live, la conduttrice svela: “Novità divertenti per chi segue da casa”

Questa sera, martedì 5 luglio, andrà in onda una nuova puntata dello show musicale di Italia1 che vede esibirsi sul palco i cantanti del momento con i loro successi. Al timone dello show ci sono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. E quest’ultima, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, ha fornito delle anticipazioni su cosa verrà trasmesso rivelando che non mancheranno delle novità. L’ex gieffina ed ex moglie di Flavio Briatore ha rivelato:

“Ci saranno diverse novità divertenti per gli spettatori a casa, sempre con tutta l’adrenalina e l’energia del programma e la presenza degli artisti che si esibiranno dal vivo.”

Ed infatti sul palco si esibiranno tantissimi artisti amati da tutte le generazioni.

Elisabetta Gregoraci sullo show di Italia1 confessa: “Ecco perché lo conduco da anni”

La showgirl, sempre stando a quanto riporta il settimanale suddetto, ha anche rivelato perché dopo anni (è alla conduzione di Battiti Live da ben sei edizioni) è ancora al timone dello show musicale trasmesso da Italia1. La Gregoraci ha ammesso:

“Scelgo sempre con il cuore e conduco soltanto programmi che mi piacciono e ci lavoro per anni, perché poi si crea una famiglia.”

E dopo due anni di pandemia che hanno costretto lo show a svolgersi in un solo luogo, il bellissimo Castello Aragonese di Otranto, quest’anno lo show torna itinerante infatti le varie tappe si snoderanno tra Gallipoli, Trani e Bari tanto che la stessa conduttrice si è definita entusiasta per il ritorno alla normalità girando per i magnifici posti italiani in mezzo alla gente che potrà assistere dal vivo ai concerti dei propri artisti preferiti come Marco Mengoni, Fedez, Achille Lauro ed Elodie.

Importanti novità per la conduttrice: oltre lo show di Italia1 arriva un nuovo programma su Rai2

Non solo Battiti Live, Elisabetta Gregoraci, (che di recente è stata travolta dall’affetto dei fan) infatti, tornerà in tv anche nella prossima stagione televisiva. Per lei, infatti, è in arrivo anche un nuovo programma su Rai2 dal titolo Chi si spoglia vince che andrà in onda in autunno, format basato sull’americano The All New Monty: Who Bares Win.