Beautiful, anticipazioni americane: un patto di ferro e una fuga rocambolesca

Anticipazioni soap Canale5: Finn si risveglia dal coma e ricorda tutto

I colpi di scena a Beautiful si susseguono. La notizia è ormai nota: Finn non morirà per mano di sua madre Sheila ma sopravvivrà grazie ai suoi genitori adottivi che lo porteranno in un luogo segreto e lo cureranno. Sheila riuscirà ad evadere dal carcere e scoprirà che il figlio è ancora vivo. Si metterà sulle sue tracce. Quando lo troverà cercherà di far fuori Li speronando la sua macchina. L’auto in fiamme finirà nell’oceano. Li morirà o si salverà? La Carter prenderà in custodia suo figlio che si sveglierà dal coma. Inizialmente avrà problemi di memoria ma poi ricorderà della sparatoria e chiederà alla madre notizie di Steffy. Perché non è lì con lui? Il dottore non immagina che tutti lo credono morto e che sua moglie si è trasferita in Europa per ritrovare un po’ di serenità accanto a Kelly e Hayes.

Finn e Steffy si riuniscono in Europa dopo una serie di colpi di scena

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che quando Finn ritroverà la memoria si renderà conto che Sheila è davvero pericolosa. Probabilmente farà finta di perdonarla ma poi scapperà via. Finn arriverà in Europa dove finalmente si ricongiungerà con Steffy e suo figlio Hayes. Steffy, prima che Finn arrivi da lei, sentirà una strana connessione con lui. Ma Sheila seguirà il figlio. A quanto pare sarà una fuga rocambolesca con elicotteri ed esplosioni in volo. Sheila Carter stavolta morirà? Per la serie l’erba cattiva non muore mai sicuramente il perfido personaggio interpretato da Kimberlin Brown si salverà anche in questo caso.

Beautiful, anticipazioni straniere: Ridge e Taylor stringono un patto di ferro

Nelle puntate straniere della soap di Canale5 Ridge e Taylor stringeranno un patto di ferro: non permetteranno mai più a Sheila Carter di entrare e sconvolgere le loro vite. Anche Brooke aiuterà lo stilista a rintracciare la donna e il suo complice Mike. Intanto Jack Finnegan contatterà Taylor e Thomas (l’attore che lo interpreta ha fatto una confessione sul suo personaggio) per avere notizie sulla moglie. L’appuntamento con la soap opera americana è tutti i pomeriggi su Canale 5.