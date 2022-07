Beautiful, l’attore di Thomas: “Cercherà di non cedere al suo lato oscuro ma…”

Scritto da Isabella Adduci , il Luglio 3, 2022 , in Soap

Matthew Atkinson sul suo personaggio nella soap di Canale5: “Thomas farà di tutto per non tornare quello di prima”

Beautiful continua ad appassionare il pubblico italiano nonostante vada in onda da 35 anni. I colpi di scena si susseguono. Inganni, intrighi, vendette e tradimenti sono all’ordine del giorno. Uno dei personaggi più amati e odiati della soap opera americana è Thomas Forrester, il figlio di Ridge e Taylor. L’attore che lo interpreta ha svelato qualche anticipazione sul suo personaggio sulle pagine di Nuovo Tv:

“Si avvicinerà a Sheila. Ma Thomas farà di tutto per non cedere al suo lato oscuro e continuare ad essere una brava persona. Ma l’incognita Sheila potrebbe rendere le cose decisamente esplosive”.

I telespettatori italiani dovranno attendere diversi mesi prima di poter assistere a questa strana alleanza. Nelle puntate attulmente in onda Thomas è disperato per la morte dell’amico Vinny. Grazie a vari indizi e prove riuscirà a scoprire chi è il colpevole.

L’attore di Thomas ha un desiderio: “Spero di diventare presto papà”

In Beautiful Thomas è follemente innamorato di Hope e ha un figlio, Douglas, nato dalla sua relazione con Caroline. Nella vita reale Matthew Atkinson è felice accanto a Karissa, anche lei attrice. I due si sono conosciuti nel 2016 sul set del film Inspired to Kill. Dice l’attore:

“La nostra è una relazione piena d’amore e gioia. Tra i miei sogni futuri c’è anche quello di diventare papà”.

Essendo un ragazzo protettivo e geloso, se dovesse avere una bambina i suoi capelli diventerebbero grigi molto in fretta, dice scherzando. Un altro sogno che vorrebbe realizzare è quello di diventare un pilota.

Beautiful, l’attore di Thomas rivela a sorpresa: “Amo studiare filosofia e teologia”

Matthew Atkinson è un uomo pieno di sorprese. Ha rivelato al settimanale Nuovo Tv: “Amo studiare filosofia e teologia. La ricerca della verità, mi sembra un aspetto molto importante per ognuno di noi”. E’ una persona profonda che non dà grande peso alla bellezza. Gli sguardi degli altri per lui hanno sempre avuto poco significato. L’appuntamento con la soap americana è tutti i pomeriggi su Canale5 (QUI le sconvolgenti anticipazioni americane su Quinn e Carter).