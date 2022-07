Beautiful, l’attore di Eric fa una richiesta spiazzante: “Donna dovrà…”

John McCook fa una richiesta agli autori della soap: “Donna dovrà essere diversa”

Le puntate italiane di Beautiful stanno regalando grandi sorprese ai telespettatori di Canale5: Eric ha allontanato Quinn che è finita tra le braccia di Carter! Nelle puntate americane della storica soap si è già andati oltre: Eric ha scoperto il tradimento della moglie e l’ha perdonata ma poi ha scoperto di essere impotente e la situazione è precipitata di nuovo. Il patriarca della famiglia Forrester si è ripreso grazie a una relazione clandestina con Donna Logan, la sua ex moglie. L’attore, fresco vincitore del suo primo Daytime Emmy come miglior attore protagonista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Soaps.com:

“Penso che Donna debba cambiare un po’. La sua carineria e civetteria dovrebbero in parte restare, ma se Eric la dovrà riportare nella sua vita, dovrà essere diversa”.

Secondo l’attore il suo personaggio dovrebbe istruire Donna sul modo di vestire e sull’atteggiamento da tenere in ogni circostanza.

L’attore di Eric sbalordito per la frettolosa fine della sua storia con Quinn

John McCook non ha mai nascosto di fare il tifo per Eric e Quinn e ha speso sempre parole di stima e affetto per Rena Sofer che interpreta la Fuller. L’attore sembra non aver preso tanto bene la gestione della rottura con Quinn in Beautiful:

“Ci sarebbe voluta una settimana di puntate, invece hanno concentrato tutto in un unico episodio. Ma non era una decisione che spettava a me”.

Quando Quinn scoprirà Eric a letto con Donna gli farà una scenata di gelosia memorabile ma poi i due concorderanno sul fatto che la loro relazione è ormai giunta al capolinea.

Anticipazioni Beautiful, nuove puntate: Quinn fermerà il matrimonio tra Carter e Paris

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Eric inciterà Quinn a fermare le nozze tra Carter e Paris perché è convinto che sia ancora innamorata di lui. La Fuller, in una folle corsa contro il tempo, fermerà il matrimonio del suo amante e gli dichiarerà tutto il suo amore. Eric, invece, rimarrà con Donna. E vissero tutti felici e contenti? Nella soap di Canale5 mai nulla è come sembra, i colpi di scena sono dietro l’angolo.