Beautiful, triangolo infuocato per Zende: le anticipazioni di Delon De Metz

Delon De Metz rivela cosa accadrà al suo personaggio prossimamente

Beautiful continua ad appassionare i telespettatori di Canale5 che seguono non solo le vicende dei personaggi storici come Brooke, Ridge, Eric e Quinn ma anche quelle dei più giovani: Liam, Hope, Steffy, Finn, Zoe, Carter. Da diverso tempo è tornato nel cast della soap americana Zende Dominguez, il figlio adottivo di Antonio e Kristen Forrester. Il giovane, dopo la fine del suo matrimonio con Nicole, è tornato a Los Angeles. Prima ha preso una cotta per Zoe che stava con il suo amico Carter, poi per Paris. La storia con Zoe non è neanche sbocciata. Con Paris, invece, come svelano le anticipazioni americane avrà una lunga relazione che culminerà in una proposta di matrimonio. Ma, ancora una volta, Zende si ritroverà al centro di un triangolo con Paris e Carter. Infatti tra Paris e Carter scoppierà la passione. Mentre i sentimenti della ragazza sembreranno sinceri, Carter si avvicinerà a lei solo per dimenticare Quinn.

L’attore di Zende confessa: “Ecco come sono stato scelto per questo ruolo”

L’affascinante Delon De Metz interpreta Zende in Beautiful. L’attore, nelle dichiarazioni riportate su TeleSette, ha rivelato come è stato scelto per interpretare questo ruolo:

“Ho fatto un’audizione, ma la pandemia era appena iniziata e il virus impediva ogni contatto diretto, quindi ho dovuto inviare un video come provino. Poi c’è stata una chiamata Zoom per il casting e la prova finale è stata una scena letta con Zoe”.

De Metz ha iniziato a prendere lezioni di recitazione a scuola su consiglio della mamma. Poi è diventata una passione e, infine, la sua professione.

Delon De Metz fidanzato? L’attore svela: “Sono single ma…”

L’attore di Zende nel tempo libero ama praticare le arti marziali, andare al cinema e ballare. Gli piace viaggiare e spera di venire presto in Italia. Ma il bell’attore è fidanzato? La sua risposta farà felici soprattutto le sue fan italiane: “Sono single ma forse dopo il viaggio in Italia…”. L’appuntamento con Beautiful è tutti i pomeriggi su Canale5 (ecco cosa ha dichiarato l’attrice di Brooke): sono in arrivo nuovi clamorosi colpi di scena!