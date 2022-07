Beppe Convertini, confessione inattesa: “Da piccolo non avevo i soldi per…”

Azzurro-Storie di mare torna su Rai1: il conduttore fa una confessione inaspettata

Beppe Convertini, dopo un’altra stagione di successo a Linea Verde, da domani 24 luglio torna su Rai1 alle 9:40 per la seconda stagione di Azzurro. Otto nuove puntate in viaggio per l’Italia per far conoscere le sue bellezze ma anche le tradizioni, la flora, la fauna, la gastronomia. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore pugliese ha fatto una confessione inaspettata:

“Ho scoperto tardi il mare. Provengo da una famiglia umile. Non potevamo permetterci di andare in vacanza. Dopo la scuola lavoravo come garzone nella bottega di mio cugino per guadagnare qualche soldo o andavo a fare i mercati”.

Convertini, nato a Martina Franca, in pronvincia di Taranto, poche volte riusciva a prendere il pulmann per andare al mare con i suoi amici. Il suo posto preferito era Savelletri. In passato era un villaggio di pescatori, ora è una rinomata località balneare con molte masserie.

Le anticipazioni di Beppe Convertini sulla nuova stagione di Azzurro

Il conduttore di Azzurro. Storie di mare ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni cosa vedremo nelle 8 puntate:

“Faremo conoscere quei mestieri legati al mare come il guardiano del faro ma anche, quelli in via d’estinzione, come il maestro d’ascia, il tonnaroto, il rais, il cordaro”.

Incontrerà Michele Placido in Puglia, Massimiliano Gallo a Napoli, Peppino Di Capri a Capri, Drusilla Foer in Toscana, i Tazenda in Sardegna, Leo Gullotta e Totò Schillaci in Sicilia. Convertini ama il mare perché gli dà un senso di pace e libertà, lo fa allontanare dai cattivi pensieri e lo trasporta in un’altra dimensione.

I ricordi di Beppe Convertini: le sue estati in Puglia

Solo un’estate è da dimenticare per Convertini, quella dei 18 anni quando perse il papà. Le sue canzoni preferite sul mare sono “Il mare d’inverno” di Loredana Bertè e “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla. Un film che lo fa pensare al mare è “Respiro” di Emanuele Crialese. Il suo piatto preferito è la frisa pugliese. Ama camminare sulla battigia e giocare a racchettoni e beach volley sulla spiaggia. Insomma il nuovo progetto di Convertini, Azzurro, è proprio il suo programma ideale.