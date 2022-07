Brad Pitt malattia neurologica, il suo grido d’aiuto: “Non riconosco più…”

L’attore americano sta molto male: il suo grido di dolore

Brad Pitt ha recentemente rilasciato una lunga intervista al magazine GQ. Ed in questa circostanza il popolare attore americano non ha nascosto di avere dei grossi problemi di salute. Difatti quest’ultimo ha rivelato per la prima volta di soffrire di un grave disturbo neurologico da quasi 10 anni. Purtroppo proprio ultimamente questa malattia è peggiorata. Pitt ha anche confessato il nome di questa malattia che gli sta rendendo la vita assai complicata da diversi anni a questa parte: prosopagnosia. A tal proposito l’uomo ha dichiarato di essere assai dispiaciuto che nessun medico gliel’abbia mai diagnosticata: “Nessuno mi crede! Voglio incontrare un’altra persona che ne soffre…”

Brad Pitt e la sua malattia neurologica: “Non riconosco più i volti”

L’attore americano, sempre in questa intervista rilasciata al magazine GQ, ha anche dichiarato che purtroppo per via di questa malattia neurologica ha riscontrato di avere addirittura grandi difficoltà a riconoscere i volti delle persone, persino amici più cari e i parenti. Insomma una situazione davvero molto complicata che ha voluto rendere pubblica solo adesso, nella speranza di poter avere qualche aiuto in più per cercare di sconfiggere questa patologia. Nel frattempo l’ex di Angelina Jolie ha anche smesso quasi di fumare: “Non ho la capacità di fumare solo una o due sigarette al giorno. Non fa parte del mio modo di essere…”

L’attore americano si vergogna: il retroscena sulla sua vita personale

Il magazine GQ ha poi riportato che già tempo fa Brad Pitt ha rivelato di essere stato spesso e volentieri in imbarazzo alle feste perchè non riconosceva i volti delle persone:

“Pitt ha parlato in passato di un curioso problema che ha nei contesti sociali, soprattutto alle feste…”

E il fatto che non le riconoscesse lo ha fatto spesso e volentieri passare male nei confronti degli altri, che lo hanno accusato di essere né più né meno un egocentrico: “Carattere inaccessibile e egocentrico….” Tuttavia il magazine ha sottolineato che invece questa malattia lo avrebbe messo spesso e volentieri in difficoltà: “Si vergogna di non ricordare le persone…” Pare che in tutto il mondo siano solo 50 persone a soffrire della medesima patologia.