Morto Brigantony, famoso cantante siciliano: era in gravissime condizioni

Addio al celebre artista siciliano

Una notizia tristissime scuote il mondo della musica una regione intera. L’artista Brigantony, nome d’arte di Antonio Caponnetto, se n’è andato all’età di 74 anni. Nelle ultime ore era stato ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione. Il cantante era malato da tempo ma ha sempre lottato come un leone, fino al momento in cui non c’è stato più niente da fare. A dare l’annuncio della morte di Brigantony è stata la figlia Alessia, con un lungo post pubblicato sul proprio account Instagram ha rivelato la triste notizia ai tanti fan sparsi per l’Italia di Antonio Caponnetto:

“Cari fan brigantoniani – ha scritto la figlia del popolare cantante – volevamo darvi solo belle notizie e rivederlo insieme a voi su un palco a farci sorridere tutti, ma il buon Dio ha fatto la sua volontà portandolo con sé. Stasera mio padre ci ha lasciati, ma solo fisicamente lasciando a tutti noi un vasto repertorio musicale indelebile, irripetibile e inimitabile”

Brigantony è morto: le parole sentite della figlia

Alessia ha poi proseguito il post pubblicato su Facebook in cui ha dato a tutti la triste notizia della dipartita del papà. Un ringraziamento della figlia d’arte è andato poi a tutti coloro che hanno amato e seguito passo dopo passo la carriera del cantante Antonio Caponnetto: “Lui diceva in una scenetta o canzone, adesso nn ricordo bene, sicuramente voi la conoscete: “Brigantony cì né 1, tutto il resto è una volgare imitazione”. Riposa in pace papà. Grazie a tutti per il vostro caloroso affetto da parte mia e tutta la mia famiglia”- si legge nelle battute finali del post – .

I fan ricordano Antonio Caponnetto

Oltre al commovente messaggio di addio della figlia Alessia non sono mancati i pensieri dei fan, che hanno immediatamente commentato il post in cui veniva annunciata la morte di Brigantony. Tanto affetto ricevuto dall’artista Antonio Caponnetto, tra i più amati in terra siciliana: “Un personaggio spassosissimo, simpatico, geniale, sempre pronto a cogliere, nelle sue canzoni, con ironia, ogni aspetto della “sicilianità” – si legge in uno dei pensieri rivolti all’artista da uno dei tanti fan – . Che Antonio riposi in pace.