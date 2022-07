Carlo Conti, incredibile: accaduto un caso unico con le repliche di Top 10

Top 10 vola negli ascolti in replica, giornalista ammette: “Un dato unico”

Ogni venerdì in prima serata Rai1 per queste serate estive ha proposto le repliche dello show di Carlo Conti, ovvero il programma che vedeva due squadre scontrasti a colpi di curiosità e prove incentrate sulle classifiche. Tuttavia c’è dato molto interessante riguardo tali repliche: gli ascolti sono stati superiori a quelli invernali. Nel dettaglio, mentre le puntate inedite andate in onda nella primavera del 2021 hanno totalizzato il 16% di share le repliche hanno raggiunto il 18%. Di questo straordinario dato ne ha parlato il giornalista Giancarlo De Andreis nella sua rubrica La Tv vista da internet su DiPiù Tv. “Nel caotico mondo delle repliche estive c’è un caso” si legge nella rivista e poi aggiunge:

“La trasmissione sta riscuotendo maggior successo ora in replica. Un dato curioso, praticamente unico.”

Carlo Conti e l’incredibile successo del suo show di classifiche: ascolti superiori al 18% di share

Le puntate di Top 10 andate in onda in replica ogni venerdì su Rai1 sono state sei e tra i concorrenti delle varie squadre si sono sfidati anche Caterina Balivo, Loretta Goggi, Christian De Sica, Max Giusti, Nino Frassica, Serena Autieri, Antonella Elia, Andrea Delogu e tanti altri. Le edizioni andate in onda sono state due, la prima nella primavera del 2020 e la seconda nell’estate del 2021, quest’ultima, non ottenendo i risultati sperati è stata l’ultima ma adesso a rimescolare le carte in tavola c’è il fatto che gli ascolti delle repliche sono stati più che positivi. Dunque lo show di Carlo Conti potrebbe ritornare con una nuova edizione l’anno prossimo? Nel frattempo il conduttore toscano si è preso il sabato sera…

Cambio di palinsesto su Rai1, arriva lo show Christian De Sica: stop alle repliche di Top 10

Venerdì 28 luglio è andata in onda l’ultima puntata dello show di Carlo Conti e da venerdì prossimo ci saranno le repliche di un altro show andato in onda nella primavera del 2021. Si tratta di Una serata tra amici, il one man show incentrato su Christian De Sica, attore e conduttore molto amato dal pubblico televisivo, ricco di ospiti da Carlo Verdone alla figlia dell’attore, Maria Rosa De Sica, per la prima volta in tv.