Carola Puddu e la verità su Luigi Strangis: ecco cos’è accaduto dopo Amici

Cos’è successo dopo Amici tra il cantante e la ballerina? Lei annuncia: “Non c’è stato alcun seguito”

E’ stata la coppia più seguita dell’ultima edizione del talent di Canale5, quella formata da Luigi Strangis e Carola Puddu, anche se tra loro non è mai successo niente. Ma l’intesa e l’affetto erano evidenti a tutti e, complice anche l’ammissione di lei di essersi innamorata, il pubblico ha sempre sperato in un lieto fine. Una volta spente le luci del talent in molti hanno atteso un colpo di scena prima di piombare poi il silenzio. A spiegare tutto adesso è la ballerina intervistata dal settimanale Di Più Tv.

“Quella che ho vissuto con Luigi in realtà è stata una storia d’amore che non è mai esistita”

spiega Carola che ormai ha preso un’altra strada. “Non c’è stato alcun seguito […] Siamo rimasti amici, punto, ma niente di più” conclude la ballerina.

La vita di Carola Puddu è cambiata dopo il talent: “Ho la mia autonomia”

Partecipare ad Amici per la ballerina è stato un salto nel vuoto che le ha cambiato la vita. Carola, presente fin dal primo giorno dell’anno accademico, ha difeso il suo banco con le unghie e con i denti ed ha attraversato anche molti momenti difficili. Arrivata fino al Serale, ad un passo dalla fine, la ballerina prima di lasciare il programma ha ricevuto un’importante proposta di lavoro: il ruolo da protagonista nello spettacolo “Giulietta e Romeo”. Adesso Carola, originaria della Sardegna ed ex ballerina in Francia e Canada, sta facendo le prove proprio per lo spettacolo che debutterà a breve. Carola, che ha preso casa a Roma, racconta:

“Adesso ho la mia autonomia e questo non accadeva da un po’ di tempo”.

Il racconto doloroso dell’ex allieva di Amici: i due stop più pesanti della sua carriera

Infine Carola Puddu ha raccontato un grave infortunio vissuto nel 2018, dopo nove anni che ballava in Francia a l’Opéra di Parigi. Carola si è strappata il tendine rotuleo ed ha rischiato grosso per la sua carriera. Quando poi si è ripresa è andata in Canada, in una prestigiosa scuola di Toronto. Poi però è arrivato il Covid e la ballerina si è dovuta fermare di nuovo. Fino a quando è arrivata l’esperienza del talent che le ha stravolto in positivo la vita.