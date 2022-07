Carolyn Smith, gaffe dei conduttori a Unomattina: intervengono gli autori

Massimiliano Ossini e Maria Soave gaffe, sbagliano il nome della giurata di Ballando: “Carolina!”

Nella puntata di oggi di Uno Mattina Estate, martedì 19 luglio, è stata ospite in collegamento la presidente di giuria dello show di Milly Carlucci. Peccato però che i due conduttori nel chiamarla hanno sbagliato varie volte il suo nome tanto che alla fine sono intervenuti gli autori per correggerli. Nel dettaglio, il primo è stato Ossini che per giudicare un’esibizione di ballo con Lucrezia Lando ed altri ballerini ha presentato la giurata con il nome di ‘Carolina’:

“Carolina qui devi essere buona è Uno Mattina non Ballando.”

Ed anche la stessa Soave durante la trasmissione ne ha sbagliato il nome chiamandola nello stesso nome del collega. Insomma i due conduttori hanno commesso una clamorosa gaffe su Carolyn Smith, italianizzando il suo nome.

Carolyn Smith replica alla gaffe dei conduttori di Uno Mattina Estate: “Rispondo a tutto”

Massimiliano Ossini e Maria Soave hanno sbagliato il nome della giurata di Ballando con le stelle varie volte. Ed alla fine è intervenuto un autore che, da dietro la quinte, ha corretto i due. A questo punto subito i conduttori si sono scusati per la gaffe con un po’ di imbarazzo, smorzando il tutto con delle risate. Impassibile e tranquilla è rimasta invece la Smith, reduce da una rivelazione su Milly Carlucci, che alla fine ha concluso:

“Non c’è problema, io rispondo a tutto.”

E subito dopo ha giudicato anche l’esibizione di ballo dei due, dando un bel 9 ad Ossini ed uno ottimo voto alla Soave di cui ha sottolineato il sorriso.

Ballando con le stelle 17, Carolyn Smith invita il conduttore: “Proporrò a Milly di chiamarti”

Gaffe a parte, la giurata dello show del sabato sera di Rai1 ha fatto una proposta al conduttore di Uno Mattina Estate: “Massimiliano sei veramente bravo ho il telefono in mano perché Milly ti deve chiamare per farti una proposta.” Ed Il conduttore ha sorriso lusingato. Dunque vedremo Massimiliano Ossini tra i concorrenti della prossima edizione dello show di ballo di Rai1? Magari potrebbe essere il ballerino per una notte. I due conduttori hanno chiuso la puntata di oggi a passo di danza mentre poco prima è stata mostrata un’ecografia in diretta!