Carolyn Smith: “Ballando con le stelle? Milly è la disperazione dei vip!”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Luglio 16, 2022 , in Ballando con le stelle

La giurata di Ballando con le stelle commenta i vip in gara nella prossima edizione

Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Carolyn Smith, storica presidente della giuria di Ballando, che ha esordito facendo una curiosa rivelazione su Milly Carlucci, ossia:

E’ la disperazione dei vip! Se vuole che un artista partecipi a Ballando con le stelle, diventa quasi una stalker nei suoi confronti.

“Quando vuole un personaggio, prova a convincerlo ogni anno fin quando lui accetta” ha aggiunto subito dopo, continuando: “Se tutti i nomi che stanno circolando in queste settimane accettassero, sarebbe bellissimo!”.

“No alla televisione trash, da noi solo star vecchio stile”, le parole di Carolyn Smith

A proposito di cast, la giudice di Ballando ha dichiarato anche: “Diciamo NO alla televisione trash… da noi partecipano solo star vecchio stile”. Commentando, quindi, alcuni dei personaggi che sarebbero pronti a scendere in pista, Carolyn ha definito “una vera peperina” Marta Flavi; su Sandra Milo ha asserito “ha la statura da diva”, mentre di Nancy Brilli ha ammesso di apprezzare molto l’eleganza. Ottime parole anche nei confronti di Paola Barale, che ha rivelato di aver conosciuto nel 2010, quando a partecipare allo show è stato l’ex fidanzato Raz Degan, mentre su Iva Zanicchi ha detto scherzosamente: “Magari la vedremo volteggiare in aria! Milly chiede l’impossibile ai concorrenti”.

“Gabriel Garko a Ballando con le stelle? Ho i brividi…”, parla la presidente della giuria

Per quanto riguarda, invece, le quote azzurre, sembra cosa fatta per Gabriel Garko, sul quale Carolyn Smith ha dichiarato:

Lo abbiamo avuto per due volte ospite come ballerino per una notte… se ripenso alla sua prima esibizione, mi vengono i brividi! E’ stato bravissimo nonostante l’altezza che a volte è un limite nel ballo.

Tornando poi alle quote rosa, su Caterina Balivo si è detta convinta che possa spaccare, mentre su Sandra Milo ha asserito di non essere sicura possa arrivare alla fine della gara. Per concludere, sulla partecipazione della transessuale Eva Robin’s ha dichiarato: “Sarà interessante scoprire quale lato di sé porterà in scena”, sottolineando che a Ballando molti artisti tirano fuori lati sconosciuti del loro carattere.