Ecografia a Unomattina: svelato in diretta il sesso del bambino! FOTO

L’ospite di Maria Soave e Massimiliano Ossini ha fatto un’ecografia in diretta su Rai1!

Momento decisamente emozionante nella puntata di Unomattina Estate andata in onda oggi, martedì 19 luglio 2022, dove i padroni di casa hanno parlato di gravidanza, con un’ospite che ha fatto un’ecografia in diretta, grazie alla quale ha scoperto davanti a milioni di telespettatori il sesso del suo bambino! Ovviamente Massimiliano Ossini e Maria Soave hanno chiesto alla donna se volesse scoprire in diretta tv il sesso di suo figlio: “Si, voglio saperlo ora. Io vorrei un maschio mentre mio marito preferirebbe una femmina” sono state le parole di Simona, alla quale il medico che ha eseguito l’ecografia ha risposto “E’ un maschio”.

Unomattina Estate: scoppiato l’applauso in studio dopo la rivelazione del sesso del bambino

Inevitabile, dopo la rivelazione fatta dal medico sul sesso del nascituro, un applauso partito spontaneamente nello studio del programma condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave da parte di tutte le persone presenti dietro le telecamere. A tal proposito la conduttrice ha scherzato dicendo: “Con tutta la fatica che facciamo noi donne durante la gravidanza, almeno il nostro desiderio deve essere esaudito”, riferendosi appunto al fatto che il bambino si è scoperto essere un maschietto, proprio come la futura mamma desiderava.

La gravidanza è il momento della vita più bello per una donna, anche se il corpo viene sottoposto ad una serie di stress, però si vivono tante emozioni

ha commentato inoltre la giornalista che, lo ricordiamo, è mamma di un bambino di 6 anni.

Le parole dei conduttori di Unomattina Estate sulla nascita dei loro figli

Maria Soave (reduce da una pagina toccante dedicata alla strage di via d’Amelio) ha poi condiviso con i telespettatori un ricordo di una sua ecografia: “Quando ho fato la 3D ho visto subito il viso di mio figlio, era proprio come quando è nato”, mentre Massimiliano Ossini ha rivelato di aver riconosciuto i suoi tratti somatici nel figlio proprio con una delle ecografie che la moglie ha fatto negli ultimi mesi della gravidanza.