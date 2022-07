Caterina Balivo spiazza sul marito: “L’ho fatto veramente arrabbiare”, il racconto

La conduttrice fa una confessione privata: “Una volta ho fatto molto arrabbiare mio marito”

Caterina Balivo è ritornata in tv alla guida del nuovo programma su Tv8 Chi vuole sposare mia mamma? Scopo del programma è quello di far trovare l’anima gemella a delle madri single con l’aiuto dei loro figli. Invece, la conduttrice la sua di anima gemella l’ha già trovata, si tratta dello scrittore e dirigente d’azienda Guido Maria Brera. Ebbene, in un’intervista concessa a Nuovo Tv, la Balivo si è sbilanciata sulla sua vita privata rivelando che anni fa ha fatto letteralmente perdere le staffe al marito:

“Per il mio 31° compleanno mi avevano organizzato una sorpresa (con le sue amiche alcune venute da lontano), ma io ero stanca e non volevo uscire. Quanto l’ho fatto pesare a mio marito. Poi lui mi ha detto che in quei 40 min l’avevo fatto veramente arrabbiare.”

Caterina Balivo rivela: “Quando ho conosciuto mio marito non l’ho detto a nessuno”

E sempre a proposito del marito, la conduttrice di Chi vuol sposare mia mamma? durante l’intervista ha fatto un’altra confessione su di lui, rivelando che mentre dei suoi precedenti fidanzati ne ha subito parlato con le amiche facendo degli elenchi di pro e contro, quando ha conosciuto lo scrittore non lo ha detto a nessuno:

“Quando ho conosciuto quello che oggi è mio marito non ho detto niente a nessuno. Forse quando una persone ti piace veramente non chiedi consigli perché hai paura che ti dicano che non va bene, di lasciar perdere.”

La conduttrice ed il marito sono sposati dal 2014 ed hanno due figli, Guido Alberto, nato nel 2012 e Cora che ha quasi cinque anni.

Chi vuole sposare mia mamma? La conduttrice anticipa: “Competizione incredibile”

Infine, Caterina Balivo ha fornito anche delle anticipazioni sul suo nuovo programma, in onda in prima serata su Tv8: “È tutto vero. Le madri hanno voglia di innamorarsi e tra i pretendenti scatta una competizione incredibile che porta a corteggiare come non succede quasi più.” Ed inoltre la conduttrice, che già in passato ha rivelato di avere una coppia madre e figlio preferita e perché ha detto addio alla tv.