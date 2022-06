Caterina Balivo e l’addio improvviso alla televisione: “È stato complesso”

Caterina Balivo non lo aveva mai detto: “Ecco perchè ho lasciato momentaneamente la Tv”

Oggi la popolare conduttrice ha rilasciato una lunga intervista sul quotidiano Il Corriere della sera. Ed in questa circostanza il giornalista ha fatto presente alla conduttrice che ha lasciato la guida di Vieni con me nel periodo in cui è scoppiata la pandemia da Covid: “Risultato: zero conduzioni per quasi due anni…” A questo punto la presentatrice Chi vuole sposare mia mamma? ha subito dichiarato che è stata una scelta decisamente ponderata perchè ha sentito la necessità di mettere al primo posto la sua famiglia in un momento così complicato per tutti:

“E’ stato complesso…Facevo un programma allegro, leggero, che a quel punto sentivo stonato…”

La Balivo ha poi dichiarato che a volte mettersi in gioco vuol dire anche sapersi fermare: “Non voglio più stare tante ore fuori casa…”

La presentatrice parla della crisi con suo marito: “Perchè non avrei dovuto dirlo?”

Successivamente il giornalista del quotidiano Il Corriere della sera ha chiesto a Caterina Balivo il motivo per cui ha autodenunciato sui social una crisi di coppia durante il lockdown. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha rivelato di non capire perchè non avrebbe dovuto dirlo pubblicamente: “Perchè bisogna raccontare che siamo solo la famiglia perfetta?”. La conduttrice, la quale ha rivelato il motivo per cui ha accettato di condurre su Tv8 il programma Chi vuole sposare mia mamma?, ha poi voluto precisare di aver vissuto il secondo lockdown con la sua famiglia molto meglio del primo: “Le scuole avevano riaperto ed ero felice che i figli fossero tornati a socializzare…”

Chi vuole sposare mia mamma? La presentatrice svela: “Voglio sempre fare cose nuove”

Il giornalista de Il Corriere della sera ha poi chiesto a Caterina Balivo il motivo per cui ha deciso di condurre un nuovo programma anche su Tv8: “Perchè non solo Rai e perchè di nuovo start up?”. E quest’ultima ha rivelato di aver sempre bisogno di fare cose nuove nella sua vita: “Ho bisogno sempre di nuovi stimoli…” La conduttrice ha poi voluto parlare dei suoi due programmi su Tv8 e Rai2 (sulla seconda rete nazionale presenterà a breve Help, programma dove chi vi partecipa chiede consigli a sconosciuti), asserendo che sono comunque progetti diversi, anche se l’aspetto psicologico è molto presente: “Io vivo di emozioni, i programmi devo sentirli…”