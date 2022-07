Chiara Ferragni, il suo grido di denuncia: “Sono angosciata, c’è tanta violenza”

L’influencer è terrorizzata e si sfoga su instagram: “Milano è stata travolta da un’ondata di violenza”

Che la situazione per quanto riguarda la criminalità sia un bel po’ fuori controllo a Milano non è certo una novità per nessuno. Ormai non c’è giorno in cui i cittadini non si lamentano sui social della situazione diventata invivibile per certi versi. Oggi anche Chiara Ferragni su instagram ha preso posizione su tutta questa faccenda, non facendo mistero di essere angosciata dal fatto che Milano in quest’ultimo periodo sia stata travolta da questa ondata di violenza incontrollabile:

“Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano…”

Chiara Ferragni non ne può più: “Ogni giorno c’è qualche mio conoscente che viene rapinato”

L’influencer, sempre in questo suo intervento sul social fotografico, ha rivelato ai suoi numerosi follower che ormai non c’è giorno in cui qualche suo conoscente non venga purtroppo rapinato e derubato in mezzo alla strada:

“Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto…”

Ovviamente la moglie di Fedez, che sarà a Sanremo 2023 al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, non ha nascosto di credere che la situazione sia assolutamente fuori controllo.

Beppe Sala e l’accorato appello della popolare influencer: “Bisogna agire subito”

Chiara Ferragni, visto che la violenza e i furti ormai sono all’ordine del giorno a Milano, ha quindi deciso di fare un accorato appello al primo cittadino, nella speranza non cada ovviamente nel vuoto. Cosa ha detto? Ha chiesto al sindaco di intervenire immediatamente per risolvere questo problema che sta creando non pochi grattacapi ai residenti della città meneghina, i quali non si sentono più al sicuro già da diverso tempo:

“La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa…Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala…”

Ovviamente i suoi tantissimi follower hanno subito colto l’occasione per farle i più sinceri complimenti perchè con questa azione ha dimostrato per l’ennesima volta di essere in prima linea per cercare di aiutare il prossimo.