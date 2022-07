Chiara Ferragni a Sanremo 2023, cosa ne pensano in Rai: “Per Amadeus è…”

Chiara Ferragni, ecco i commenti riguardo alla decisione del conduttore

La notizia dello sbarco di Chiara Ferragni a Sanremo nel 2023 non ha lasciato nessuno indifferente. Dalla stampa ai fan della influencer, passando per le opinioni degli addetti ai lavori, la moglie di Fedez al Festival è uno tsunami che si è scatenato sull’Ariston con larghissimo anticipo. Ovviamente anche tra i corridoi della Rai si spargono pensieri riguardo alla decisione di Amadeus, che ha voluto a tutti i costi mettere a segno questo colpaccio. E la volontà del presentatore delle ultime tre edizioni della kermesse, nonché delle prossime due, ha fatto il pieno di consensi. Una persona che lavora a stretto contatto con il conduttore ha parlato ai microfoni di Dipiù TV, svelando alcuni dettagli:

Ama ha portato avanti questa trattativa in gran segreto, lui è un ammiratore di Chiara e di tutto ciò che è social e digitale e apprezza moltissimo le sue abilità

Un addetto ai lavori svela: “Chiara Ferragni saprà prendersi la scena nel migliore dei modi”

Fin dal momento dell’annuncio di Amadeus sulla presenza di Chiara Ferragni all’Ariston la curiosità dei telespettatori e dei fan della influencer è schizzata alle stelle. L’addetto ai lavori del prossimo Festival di Sanremo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dipiù TV, svelando che la moglie di Fedez si farà trovare prontissima all’esperienza con la kermesse e il temibile palco del teatro Ariston: “I preparativi per il Festival sono già iniziati, Chiara anche se sarà al suo debutto assoluto in tv saprà prendersi la scena nel migliore dei modi”.

Sanremo, cresce la curiosità sul cantante: sarà in gara da Amadeus?

Una volta appurato della presenza per due serate di Chiara Ferragni a Sanremo cresce la curiosità riguardo a quello che farà Fedez. L’artista ha debuttato al Festival del 2021 con il secondo posto ottenuto con Chiamami per nome in coppia con Francesca Michielin. Con la moglie sul palco è dunque curioso capire se il cantante potrà fare ritorno sul palco, magari questa volta in solitaria, oppure se siederà all’Ariston da comodo spettatore dell’evento. Sanremo è lontano, ma c’è già grande voglia di scoprire tante cose.