Polemiche Chiara Ferragni a Sanremo: Amadeus difeso a spada tratta da…

Luglio 2, 2022

Il conduttore difeso da un collega dopo la scelta di portare la Ferragni a Sanremo: parla Cecchi Paone

Con grandissimo anticipo Amadeus ha già iniziato a scoprire le carte sul Festival di Sanremo 2023. Il presentatore, attualmente ai box dopo essere risultato positivo al Covid-19, ha annunciato al TG1 che la nota influencer Chiara Ferragni sarà tra le donne che lo affiancheranno sul palco nel corso della prossima edizione della kermesse. Il presentatore ha svelato che la moglie di Fedez salirà sul palco dell’Ariston per aprire e chiudere la manifestazione del prossimo febbraio, anche se subito dopo l’annuncio le polemiche hanno rapidamente iniziato a rincorrersi. La lettrice del settimanale Nuovo TV Marta ha espresso il proprio dubbioso parere sulla scelta del padrone di casa del Festival: “Non capisco cosa c’entri la Ferragni con la TV”. A prendere le difese di Amadeus è stato però il giornalista Alessandro Cecchi Paone, che ha invece strizzato l’occhio alla decisione del collega.

Amadeus punta su Chiara Ferragni: il pensiero del giornalista

Una volta letto e compreso il pensiero della lettrice di Nuovo TV, Alessandro Cecchi Paone si è sentito in dovere di spiegare il proprio punto di vista sulla decisione di Amadeus di assicurare un posto al Festival di Sanremo del prossimo anno a Chiara Ferragni: “Le grandi reti televisive nazionali hanno da tempo il problema di recuperare il pubblico più giovane, emigrato sulle piattaforme digitali. Mentre Mediaset sceglie i reality la Rai punta su Sanremo trasformato in un mega varietà che dura cinque sere”. Da qui, secondo il giornalista, nasce il pensiero di portare la influencer all’Ariston, una sicura calamita per i milioni di suoi follower.

Verso la prossima edizione della kermesse: il padrone di casa pensa a un altro grande colpo

Ormai da quando Amadeus, attualmente positivo al Covid, è approdato alla conduzione del Festival di Sanremo l’attenzione mediatica sulla kermesse è a livelli elevatissimi. L’idea di affidare alla Ferragni due prime serate della kermesse nel 2023 sarà certamente una grande notizia per gli ascolti, ma il padrone di casa avrebbe grandi idee anche per la gara. Nei giorni scorsi si è infatti sparsa la voce di un clamoroso ritorno di Mina, lontana dalle scene ormai da oltre 40 anni.