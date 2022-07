Fiction Mediaset 2022/23: grande attesa per Il Patriarca con Claudio Amendola

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Luglio 24, 2022 , in Serie & Film Tv

Sul set della nuova fiction con Claudio Amendola protagonista

Dopo il recente successo di Nero a metà e un curriculum da strabuzzare gli occhi, Claudio Amendola non si ferma neanche d’estate. Il celebre attore romano e figlio del famoso doppiatore Ferruccio e di Rita Savagnone, per tutti la Gabriella dei Cesaroni, è sul set della sua nuova fiction. Il settimanale Vero TV ha catturato alcune immagini dell’artista alle prese con le riprese de Il Patriarca, nuovo progetto che sbarcherà sulle reti Mediaset nel gennaio 2023 e che vedrà lo storico interprete di Giulio Cesaroni sdoppiarsi nella doppia veste di attore e regista. Questo quanto evidenziato dalla rivista:

Non solo recitazione, Amendola torna su Canale 5 davanti e dietro la macchina da presa, nel duplice ruolo di attore e regista. Ne il Patriarca Nemo dovrà appoggiarsi al figlioccio e braccio destro Mario interpretato da Raniero Monaco di Lapio, che in più di un’occasione sembrerà remargli contro

Il regista romano riabbraccia un giovanissimo collega ne Il Patriarca

Il cast della nuova fiction di Canale Cinque Il Patriarca sarà molto ricco, con un perfetto mix di celebrità e giovani artisti. Tra di loro ci sarà anche Niccolò Centioni, che per anni ha recitato nella famosa fiction I Cesaroni interpretando il ruolo di Rudy, figlio di Giulio. Dopo alcuni anni lontani dal set il giovane attore tornerà al centro di un grande progetto, come più volte rivelato sui social. Nella nuova idea che dirigerà Amendola sarà un boss mafioso, Nemo Bandera, alle prese con gravi problemi di salute. Un progetto che si preannuncia molto curioso per i fan dell’artista capitolino.

L’attore sbarca alla conduzione di un format?

Per Claudio Amendola però le novità potrebbero non essere ancora finite qui. L’artista infatti, secondo una interessante e sorprendente anticipazione di TVBlog, potrebbe approdare al timone di Amore Criminale. Una proposta che avrebbe lasciato molto sorpreso e allo stesso tempo entusiasta il regista, che sarebbe pronto ad accettare di condurre il programma di Rai3, fino ad oggi guidato solo da volti femminili. L’esigenza di dare uno scossone sulla violenza contro le donne potrebbe aver portato alla decisione di puntare su uno dei volti maschili più amati dello spettacolo italiano.