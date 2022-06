Claudio Amendola alla conduzione di Amore criminale? L’ultima indiscrezione

Amore Criminale, alla conduzione arriverà il popolare attore? Ecco l’ultimo rumor

Il noto show in onda su Rai3 ormai da diversi anni è sempre stato condotto da un volto femminile, ma a quanto pare le cose potrebbero presto cambiare. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte in questi giorni dal popolare portale televisivo TvBlog.it pare che i vertici Rai avrebbero deciso di affidare il programma nella prossima stagione Tv all’attore Claudio Amendola, il quale avrebbe già dato parere molto positivo: “L’attore romano pare abbia risposto in maniera entusiastica a questa proposta…” Sembra che la trattativa sia già iniziata e a breve potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.

Claudio Amendola torna in Tv su Rai Tre: perchè proprio lui condurrà lo show?

In tanti si staranno ovviamente chiedendo il motivo per cui dopo tanti anni in cui Amore Criminale è sempre stato condotto da un volto femminile, adesso la Rai ha invece deciso di cambiare rotta. A rispondere a questo quesito ci ha pensato direttamente il portale Televisivo TvBlog.it svelando un un retroscena. Di cosa si tratta? In pratica l’idea di affidare il programma ad un uomo sarebbe nata dal fatto che lo scorso 3 dicembre il Governo ha deciso di presentare il provvedimento contro la violenza sulle donne invitando sul palco solo le Ministre. A quel punto la produzione si sarebbe detta che forse sarebbe stato il caso di invitare anche ministri uomini. Ed ecco l’idea di affidare il programma al popolare attore, che sarà protagonista di Nero a metà 4.

Amore criminale anticipazioni: era stato preso in considerazione il nome anche di un altro attore

TvBlog.it ha anche fatto sapere che oltre Claudio Amendola la produzione aveva pensato di affidare lo show anche ad un altro popolare attore, che grazie a Romanzo criminale e alla fiction di Rai1 Il cacciatore ha ottenuto un grande successo: Francesco Montanari. Tuttavia pare che invece il tutto sia sfumato, visto che la produzione avrebbe preferito affidare il programma ad Amendola. Si ricorda che la nuova edizione del programma dovrebbe iniziare su Rai Tre giovedì 20 ottobre 2022. La scelta di affidare lo show all’attore si rivelerà una mossa vincente?