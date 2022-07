Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno il Covid: “Ritorneremo più forti”

L’annuncio spiacevole dell’ex gieffina su lei e il compagno: “Abbiamo contratto il Covid”

Nelle scorse ore è arrivato lo spiacevole annuncio di Clizia Incorvaia sui social, nota soprattutto per essere una ex concorrente del GF Vip molto amata dal pubblico. L’ex gieffina ha fatto sapere tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram di essere stata assente poichè lei a il suo compagno Paolo Ciavarro non stanno bene: “Ho, anzi abbiamo contratto il Covid”.



La nota influencer separata dai figli per non contagiarli: “Mi mancano i vostri sorrisi”

A quanto pare ai numerosi follower di Clizia Incorvaia non è passata inosservato il poco utilizzo dei social da parte della nota influencer di recente. A rompere il silenzio dopo aver ricevuto parecchi messaggi in privato ci ha pensato proprio l’ex gieffina, con queste parole: “Scusate l’assenza, leggo i migliaia di messaggi di preoccupazione ragazzi e vi ringrazio siete una family virtuale meravigliosa”. A questo punto dopo aver fatto sapere che sia lei e il suo compagno Paolo Ciavarro sono risultati positivi al Covid, ha assicurato che si riprenderanno: “Appena starò e staremo meglio ritorneremo più forti di prima”.

L’influencer inoltre non ha nascosto la sua amarezza per il fatto di essersi dovuta separare dai suoi figli al momento per evitare di contagiarli, dato che in delle fotografie in cui è con la primogenita Nina e il piccolo Gabriele ha inserito la testuale didascalia: “Mi mancano i vostri sorrisi, mi mancate amori della mamma! Siamo isolati poichè risultati positivi al Covid. Purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza”. Anche se per adesso il figlio di Eleonora Giorgi non ha annunciato di essere alle prese del virus, quindi ci ha pensato la sua amata che era risultata positiva anche durante la gravidanza per aver parlato al plurale. Inoltre la fashion blogger siciliana dopo aver mostrato un disegno fatto dalla figlia ha scritto: “I messaggi di Nina, comunichiamo così! Piccolo grande cuore”.

Eleonora Giorgi e la compagna di suo figlio insieme in un reality? L’indiscrezione

Intanto di recente sulle pagine del settimanale Diva e Donna è stata svelata un’indiscrezione che riguarda Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi, la madre del suo compagno. In particolare a quanto pare quest’ultima e l’ex gieffina potrebbero ricevere una proposta per partecipare insieme in un reality, dato che l’ipotesi lanciata è la seguente: “Qualche produttore televisivo si sarebbe accorto del loro grande feeling, tanto che le vorrebbe insieme in un programma. Il più papabile potrebbe essere Pechino Express“.