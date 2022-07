Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi insieme in un reality? Il retroscena

Pechino Express prossima edizione: nel cast l’attrice e l’influencer insieme?

Sul settimanale Diva e Donna c’è una rubrica in cui vengono svelati alcuni succosi retroscena e gossip su vari vip più amati dagli italiani. E sull’ultimo numero è stata posta l’attenzione su Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi. In questa occasione è stato rivelato che pare siano in lizza per partecipare a un programma Tv insieme. Quale? Non è dato saperlo con esattezza, anche se c’è da dire che il magazine ha lanciato un’ipotesi in tal senso: il programma in questione potrebbe essere Pechino Express:

“Qualche produttore televisivo si sarebbe accorto del loro grande feeling, tanto che le vorrebbe insieme in un programma…Il più papabile potrebbe essere Pechino Express…”

Sarà vero?

Clizia Incorvaia e la madre del suo compagno nel cast del reality show? L’indiscrezione

Il magazine Diva e Donna ha poi fatto presente che la compagna di Paolo Ciavarro ha già partecipato anni fa a Pechino Express al fianco del suo attuale ex marito Francesco Sarcina. Ma non è finita qua perchè è stato fatto notare che anche il figlio e l’ex marito di Eleonora Giorgi hanno già partecipato al programma. Insomma della famiglia mancherebbe giusto la popolare attrice a mettersi alla prova in questo reality tutt’altro che semplice. Si ricorda inoltre che la stessa donna ha più volte dichiarato in numerose interviste di volersi mettere alla prova in un reality adventure dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip. Che sia arrivata finalmente l’occasione?

Eleonora Giorgi e la nuora vanno d’amore e d’accordo: i social impazziti per loro

Diva e Donna ha poi concluso questo articolo dedicato a Clizia Incorvaia, sempre al centro del gossip, e sua suocera facendo notare che le loro foto insieme pubblicate su instagram hanno fatto impazzire letteralmente i tanti follower. Difatti le due, andando d’amore e d’accordo come non mai, non hanno mai avuto problemi a mostrarsi insieme sui social smentendo di fatto che una suocera non possa andare d’accordo con la nuora: “In questo modo hanno smentito il luogo comune delle nuora e della suocera che si sopportano a malapena…” E in effetti questo feeling pare sia stato notato anche da qualche produttore Tv che le vorrebbe insieme in una trasmissione. Sarà Pechino Express come ipotizzato dal settimanale?