Malgioglio al posto di Raffaella Carrà, un rischio? Cosa dicono le ultime voci

Tu casa es mi casa, Maurizio Costanzo frena sulla somiglianza con Raffaella Carrà: “Non facciamo paragoni”

Sono previste grandi novità nell’autunno di Rai3 dove, stando a quanto emerso dai palinsesti, Cristiano Malgioglio condurrà il nuovo programma Tu casa es mi casa che sembra ricordare “A raccontare comincia tu” dell’amatissima Raffaella Carrà. La pensa così un telespettatore televisivo e lettore della rubrica di Maurizio Costanzo su Nuovo. Tuttavia Maurizio spiega che secondo lui la Rai non ha scelto Malgioglio e questo programma con l’intento di replicare l’esperienza con la Carrà o fare una sorta di passaggio di testimone. E aggiunge:

“Non facciamo paragoni con la Carrà. Raffella è stata unica”.

Maurizio Costanzo e il parere su Cristiano Malgioglio: “Non voglio sminuirlo, è un bravo artista”

Con le parole prima citate di Maurizio Costanzo il giornalista e conduttore spiega di non avere un’opinione negativa di Cristiano Malgioglio. Semplicemente secondo lui Raffaella Carrà è in qualche modo inarrivabile. In particolare Maurizio su Cristiano dice: “Non voglio sminuirlo”. Poi Costanzo ricorda la carriera di Malgioglio e i suoi importanti meriti come, ad esempio, aver sdoganato il tema dell’omosessualità a lungo considerato un tabù in Italia.

“E’ un bravo artista, un personaggio colorito e colorato che ha fatto la storia della musica italiana”

continua. Tra le cose più belle, importanti e di successo fatte da Cristiano Maurizio ricorda i testi importanti scritti nel panorama musicale italiano.

Raffaella Carrà e il ricordo del giornalista: “Vera innovatrice quando non c’era la libertà”

A differenza di quanto ipotizzato dunque dal lettore del settimanale, ovvero che la Rai avesse incoronato Cristiano Malgioglio, distrutto da un ricordo, come erede della Carrà, Maurizio Costanzo non la pensa così. Il giornalista spiega che Raffaella è stata una diva assoluta della televisione e che è riuscita a cambiare il costume dell’Italia. Poi su di lei aggiunge:

“Una vera innovatrice in tempi nei quali non c’era la libertà di cui godiamo adesso”.

Intanto manca sempre meno all’inizio della nuova stagione televisiva che per Cristiano Malgioglio si preannuncia ricca di nuove avventure e piena di impegni. Tra questi la curiosità più grande è sicuramente intorno a Tu casa es mi casa.