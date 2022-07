Cristiano Malgioglio, addio alla regina della tv: “Ci hai regalato gioia”

Raffaella Carrà morta un anno fa: l’affettuoso ricordo del popolare cantautore

Cristiano Malgioglio è sempre stato uno dei migliori amici della popolare conduttrice venuta a mancare un anno fa esatto. E ovviamente il cantautore oggi non poteva non dedicarle un affettuoso post su instagram. In questa occasione l’artista ha dapprima pubblicato un video in cui è stato intervistato dalla presentatrice nel programma Pronto Raffaella, e nella didascalia non ha fatto mistero di credere che con la sua arte e innata bravura sia riuscita a regalare negli anni tanta gioia alla maggior parte degli italiani:

“Ci hai regalato tutta la gioia del mondo con la tua arte, la tua bellezza , la tua eleganza e il tuo essere Divina….”

Cristiano Malgioglio sente fortemente la mancanza della conduttrice morta un anno fa: l’amaro sfogo

Successivamente il cantautore di origini siciliane, sempre in questo suo post su instagram, ha anche rivelato ai suoi numerosissimi follower di sentire fortemente la mancanza di Raffaella Carrà morta un anno fa esatto:

“E’ passato un anno senza di te , ma il mio amore è quello della gente ci sara’ sempre. Ci manchi assai…”

E ovviamente tutti coloro che hanno commentato questo post pubblicato dal cantautore, il quale da Serena Bortone ha svelato un retroscena sulla popolare conduttrice tanto amata da tutti, non hanno potuto far altro che dargli ragione.

Il cantautore lo confessa: “E’ stata un soddisfazione aver collaborato con la conduttrice”

Cristiano Malgiolgio ha poi pubblicato un altro post su instagram per omaggiare ancora una volta Raffaella Carrà, la quale oggi è stata ricordata anche dalla d’Urso su twitter: “Questa è stata una delle più grandi soddisfazioni della mia vita…” E il giurato di Tale e Quale Show non ha nascosto di essere davvero grato per aver avuto l’opportunità di collaborare con un’artista così immensa. Difatti Malgioiglio ha ricordato ai suoi follower di aver scritto ben due pezzi per la conduttrice, tra i quali uno dei suoi eccessi più grandi ‘Forte Forte Forte’: